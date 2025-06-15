https://1prime.ru/20250615/parad-858497051.html

"Как в детском саду". Парад армии США жестко высмеяли в соцсетях

"Как в детском саду". Парад армии США жестко высмеяли в соцсетях - 15.06.2025, ПРАЙМ

"Как в детском саду". Парад армии США жестко высмеяли в соцсетях

Пользователи социальной сети Х выразили недовольство по поводу прошедшего в субботу вечере парада, посвященного юбилею армии США, отметив его плохую... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T10:15+0300

2025-06-15T10:15+0300

2025-06-15T10:15+0300

общество

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х выразили недовольство по поводу прошедшего в субботу вечере парада, посвященного юбилею армии США, отметив его плохую организацию."Если сравнить с военными парадами в России или Китае, то наш будет выглядеть как Специальная Олимпиада парадного мира", — огорчился Simulacra66.Другой пользователь, Train Bum, отметил, что военнослужащие не шли в строевом шаге и при этом все равно умудрились сбить ногу."Выглядит как парад в детском саду", — написал To-B.Некоторые комментаторы также обратили внимание на малое количество зрителей и организационные недостатки. Пользователь Trigger пошутил, что президента США Дональда Трампа впечатлил Парад Победы на 9 мая в Москве, и он просто захотел организовать такое же мероприятие.Парад, прошедший в Вашингтоне, стал завершающим аккордом праздничной программы, посвященной юбилею американской армии. В нем участвовали танки, артиллерия и военные самолеты различных эпох, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. По оценкам армии, стоимость мероприятия составила от 25 до 45 миллионов долларов.Пришедшие на парад люди жаловались на то, что организаторы не были готовы к большому количеству посетителей, что вызвало длинные очереди. Несмотря на большой интерес к событию, парад не запомнился яркими моментами. Многие зрители начали покидать мероприятие еще во время прохода военной техники, что привело к давке на выходах.

https://1prime.ru/20250510/parad-857442802.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, дональд трамп