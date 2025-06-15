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"Как в детском саду". Парад армии США жестко высмеяли в соцсетях - 15.06.2025, ПРАЙМ
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"Как в детском саду". Парад армии США жестко высмеяли в соцсетях
"Как в детском саду". Парад армии США жестко высмеяли в соцсетях - 15.06.2025, ПРАЙМ
"Как в детском саду". Парад армии США жестко высмеяли в соцсетях
Пользователи социальной сети Х выразили недовольство по поводу прошедшего в субботу вечере парада, посвященного юбилею армии США, отметив его плохую... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T10:15+0300
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х выразили недовольство по поводу прошедшего в субботу вечере парада, посвященного юбилею армии США, отметив его плохую организацию."Если сравнить с военными парадами в России или Китае, то наш будет выглядеть как Специальная Олимпиада парадного мира", — огорчился Simulacra66.Другой пользователь, Train Bum, отметил, что военнослужащие не шли в строевом шаге и при этом все равно умудрились сбить ногу."Выглядит как парад в детском саду", — написал To-B.Некоторые комментаторы также обратили внимание на малое количество зрителей и организационные недостатки. Пользователь Trigger пошутил, что президента США Дональда Трампа впечатлил Парад Победы на 9 мая в Москве, и он просто захотел организовать такое же мероприятие.Парад, прошедший в Вашингтоне, стал завершающим аккордом праздничной программы, посвященной юбилею американской армии. В нем участвовали танки, артиллерия и военные самолеты различных эпох, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. По оценкам армии, стоимость мероприятия составила от 25 до 45 миллионов долларов.Пришедшие на парад люди жаловались на то, что организаторы не были готовы к большому количеству посетителей, что вызвало длинные очереди. Несмотря на большой интерес к событию, парад не запомнился яркими моментами. Многие зрители начали покидать мероприятие еще во время прохода военной техники, что привело к давке на выходах.
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общество , сша, дональд трамп
Общество , США, Дональд Трамп
10:15 15.06.2025
 
"Как в детском саду". Парад армии США жестко высмеяли в соцсетях

Парад армии США высмеяли в соцсетях за плохую организацию

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х выразили недовольство по поводу прошедшего в субботу вечере парада, посвященного юбилею армии США, отметив его плохую организацию.
"Если сравнить с военными парадами в России или Китае, то наш будет выглядеть как Специальная Олимпиада парадного мира", — огорчился Simulacra66.
Другой пользователь, Train Bum, отметил, что военнослужащие не шли в строевом шаге и при этом все равно умудрились сбить ногу.
"Выглядит как парад в детском саду", — написал To-B.
Некоторые комментаторы также обратили внимание на малое количество зрителей и организационные недостатки. Пользователь Trigger пошутил, что президента США Дональда Трампа впечатлил Парад Победы на 9 мая в Москве, и он просто захотел организовать такое же мероприятие.
Парад, прошедший в Вашингтоне, стал завершающим аккордом праздничной программы, посвященной юбилею американской армии. В нем участвовали танки, артиллерия и военные самолеты различных эпох, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. По оценкам армии, стоимость мероприятия составила от 25 до 45 миллионов долларов.
Пришедшие на парад люди жаловались на то, что организаторы не были готовы к большому количеству посетителей, что вызвало длинные очереди. Несмотря на большой интерес к событию, парад не запомнился яркими моментами. Многие зрители начали покидать мероприятие еще во время прохода военной техники, что привело к давке на выходах.
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ОбществоСШАДональд Трамп
 
 
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