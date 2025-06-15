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"Заслуживают уважения". В США сделали неожиданное заявление о Трампе
"Заслуживают уважения". В США сделали неожиданное заявление о Трампе - 15.06.2025, ПРАЙМ
"Заслуживают уважения". В США сделали неожиданное заявление о Трампе
Одна из старейших и самых влиятельных в США газет Washington Post выразила большой скепсис в отношении "парада Трампа" - военного парада в честь 250-летия... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T17:57+0300
2025-06-15T17:57+0300
2025-06-15T17:58+0300
политика
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Одна из старейших и самых влиятельных в США газет Washington Post выразила большой скепсис в отношении "парада Трампа" - военного парада в честь 250-летия американской армии, прошедшего 14 июня в Вашингтоне.Как утверждается в публикации издания, этот парад, совпавший с днем рождения президента США Дональда Трампа, "никому не был нужен", поскольку все и так понимают, что "грозные вооруженные силы Соединенных Штатов заслуживают уважения".При этом авторы материала назвали парад показной игрой мускулами, не придающей Соединенным Штатам уверенности.В параде приняли участие тысячи военных, облаченных в парадную и историческую форму, танки, артиллерия и боевая авиация разных эпох. По оценкам, это мероприятие обошлось американскому бюджету в $25-45 млн.
https://1prime.ru/20250614/tramp-858490332.html
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сша, парад, дональд трамп, мнение
Политика, США, парад, Дональд Трамп, мнение
"Заслуживают уважения". В США сделали неожиданное заявление о Трампе
WP: военный парад Трампа никому не был нужен
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ
. Одна из старейших и самых влиятельных в США газет Washington Post
выразила большой скепсис в отношении "парада Трампа" - военного парада в честь 250-летия американской армии, прошедшего 14 июня в Вашингтоне.
Как утверждается в публикации издания, этот парад, совпавший с днем рождения президента США Дональда Трампа, "никому не был нужен", поскольку все и так понимают, что "грозные вооруженные силы Соединенных Штатов заслуживают уважения".
При этом авторы материала назвали парад показной игрой мускулами, не придающей Соединенным Штатам уверенности.
В параде приняли участие тысячи военных, облаченных в парадную и историческую форму, танки, артиллерия и боевая авиация разных эпох. По оценкам, это мероприятие обошлось американскому бюджету в $25-45 млн.
В Филадельфии проходит многотысячное шествие против Трампа