https://1prime.ru/20250615/peregovory-858502352.html

Фидан и Лавров обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана, пишут СМИ

Фидан и Лавров обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана, пишут СМИ - 15.06.2025, ПРАЙМ

Фидан и Лавров обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана, пишут СМИ

Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсудили конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T14:53+0300

2025-06-15T14:53+0300

2025-06-15T14:53+0300

политика

сергей лавров

хакан фидан

телефонный разговор

иран

конфликт

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АНКАРА, 15 июн - ПРАЙМ. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсудили конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Сегодня (15 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности", - сообщил собеседник агентства. По его словам, глава МИД Турции заявил, что положить конец конфликту можно только с помощью дипломатии. "Министр Фидан заявил, что происходящее вызывает беспокойство и что дипломатия - единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор о ядерной деятельности Ирана", - добавил источник.

https://1prime.ru/20250613/peregovory-858470506.html

иран

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сергей лавров, хакан фидан, телефонный разговор, иран, конфликт