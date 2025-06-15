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Фидан и Лавров обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана, пишут СМИ - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Фидан и Лавров обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана, пишут СМИ
Фидан и Лавров обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана, пишут СМИ - 15.06.2025, ПРАЙМ
Фидан и Лавров обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана, пишут СМИ
Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсудили конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T14:53+0300
2025-06-15T14:53+0300
политика
сергей лавров
хакан фидан
телефонный разговор
иран
конфликт
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АНКАРА, 15 июн - ПРАЙМ. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсудили конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Сегодня (15 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности", - сообщил собеседник агентства. По его словам, глава МИД Турции заявил, что положить конец конфликту можно только с помощью дипломатии. "Министр Фидан заявил, что происходящее вызывает беспокойство и что дипломатия - единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор о ядерной деятельности Ирана", - добавил источник.
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сергей лавров, хакан фидан, телефонный разговор, иран, конфликт
Политика, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Телефонный разговор, ИРАН, конфликт
14:53 15.06.2025
 
Фидан и Лавров обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана, пишут СМИ

РИА Новости: Фидан и Лавров обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АНКАРА, 15 июн - ПРАЙМ. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсудили конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня (15 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, глава МИД Турции заявил, что положить конец конфликту можно только с помощью дипломатии.
"Министр Фидан заявил, что происходящее вызывает беспокойство и что дипломатия - единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор о ядерной деятельности Ирана", - добавил источник.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили по телефону эскалацию на Ближнем Востоке
13 июня, 21:09
 
ПолитикаСергей ЛавровХакан ФиданТелефонный разговорИРАНконфликт
 
 
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