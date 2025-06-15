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Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями
Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями - 15.06.2025, ПРАЙМ
Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями
"Авгиевы конюшни" двусторонних отношений России и США слишком грязные, поэтому убирать их приходится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T10:26+0300
2025-06-15T10:26+0300
политика
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общество
сша
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. "Авгиевы конюшни" двусторонних отношений России и США слишком грязные, поэтому убирать их приходится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя темп продвижения диалога между Москвой и Вашингтоном. "Не забывайте, что очень большая инерция всё-таки есть. Это первое. Ну и во-вторых, скажем так, Авгиевы конюшни наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, что мешает продвижению российско-американских отношений более быстрыми темпами.
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россия, общество , сша, рф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , США, РФ, Дмитрий Песков
10:26 15.06.2025
 
Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями

Песков заявил, что "авгиевы конюшни" отношений России и США слишком грязные

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. "Авгиевы конюшни" двусторонних отношений России и США слишком грязные, поэтому убирать их приходится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя темп продвижения диалога между Москвой и Вашингтоном.
"Не забывайте, что очень большая инерция всё-таки есть. Это первое. Ну и во-вторых, скажем так, Авгиевы конюшни наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, что мешает продвижению российско-американских отношений более быстрыми темпами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Диалог между Россией и США продолжается, заявил Песков
11 июня, 12:41
 
ПолитикаРОССИЯОбществоСШАРФДмитрий Песков
 
 
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