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Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию
Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию - 15.06.2025, ПРАЙМ
Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию
Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан в свете эскалации с Ираном, сообщила пресс-служба дипломатического... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T16:53+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - ПРАЙМ. Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан в свете эскалации с Ираном, сообщила пресс-служба дипломатического представительства. "В связи с большим количеством поступающих обращений консульским отделом посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-600-38-47", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале посольства.
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общество , израиль, тель-авив, рф
Общество , ИЗРАИЛЬ, Тель-Авив, РФ
Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию
Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан