https://1prime.ru/20250615/posolstvo-858505046.html

Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию

Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию - 15.06.2025, ПРАЙМ

Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию

Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан в свете эскалации с Ираном, сообщила пресс-служба дипломатического... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T16:53+0300

2025-06-15T16:53+0300

2025-06-15T16:53+0300

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - ПРАЙМ. Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан в свете эскалации с Ираном, сообщила пресс-служба дипломатического представительства. "В связи с большим количеством поступающих обращений консульским отделом посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-600-38-47", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале посольства.

https://1prime.ru/20250615/irib-858504315.html

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общество , израиль, тель-авив, рф