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Для роста базовых отраслей РФ не нужны бюджетные вливания, заявил Мантуров

Для роста базовых отраслей РФ не нужны бюджетные вливания, заявил Мантуров - 15.06.2025, ПРАЙМ

Для роста базовых отраслей РФ не нужны бюджетные вливания, заявил Мантуров

Базовые отрасли промышленности в России, такие как металлургия или химия, для наращивания мощностей не требуют бюджетных инвестиций и государственной поддержки... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T15:22+0300

2025-06-15T15:22+0300

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экономика

денис мантуров

бюджет

вложения

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Базовые отрасли промышленности в России, такие как металлургия или химия, для наращивания мощностей не требуют бюджетных инвестиций и государственной поддержки в прямом виде, им окажут регуляторную поддержку, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Если, например, брать за основу базовые отрасли промышленности — это металлургия или химия, для наращивания мощностей бюджетных инвестиций и государственной поддержки в прямом виде они не требуют. А в части регуляторики, если мы говорим о разработке определенных химических молекул или создании отдельных узких производств в металлургии, которые требуются для повышения технологических компетенций и технологической независимости нашей страны, то мы должны создавать условия", — сказал Мантуров. Он добавил, что одним из примеров создания таких условий являются преференции для закупки отечественной продукции в будущем периоде, когда предприятия будут выходить на объем производства разработанной номенклатуры. "Здесь государство должно оказывать поддержку и на законодательном уровне для того, чтобы обеспечивать ясную перспективу по внедрению этой продукции", — пояснил Мантуров. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.

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денис мантуров, бюджет, вложения