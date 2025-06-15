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Для роста базовых отраслей РФ не нужны бюджетные вливания, заявил Мантуров - 15.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Для роста базовых отраслей РФ не нужны бюджетные вливания, заявил Мантуров
Для роста базовых отраслей РФ не нужны бюджетные вливания, заявил Мантуров - 15.06.2025, ПРАЙМ
Для роста базовых отраслей РФ не нужны бюджетные вливания, заявил Мантуров
Базовые отрасли промышленности в России, такие как металлургия или химия, для наращивания мощностей не требуют бюджетных инвестиций и государственной поддержки... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T15:22+0300
2025-06-15T15:23+0300
экономика
денис мантуров
бюджет
вложения
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Базовые отрасли промышленности в России, такие как металлургия или химия, для наращивания мощностей не требуют бюджетных инвестиций и государственной поддержки в прямом виде, им окажут регуляторную поддержку, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Если, например, брать за основу базовые отрасли промышленности — это металлургия или химия, для наращивания мощностей бюджетных инвестиций и государственной поддержки в прямом виде они не требуют. А в части регуляторики, если мы говорим о разработке определенных химических молекул или создании отдельных узких производств в металлургии, которые требуются для повышения технологических компетенций и технологической независимости нашей страны, то мы должны создавать условия", — сказал Мантуров. Он добавил, что одним из примеров создания таких условий являются преференции для закупки отечественной продукции в будущем периоде, когда предприятия будут выходить на объем производства разработанной номенклатуры. "Здесь государство должно оказывать поддержку и на законодательном уровне для того, чтобы обеспечивать ясную перспективу по внедрению этой продукции", — пояснил Мантуров. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.
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денис мантуров, бюджет, вложения
Экономика, Денис Мантуров, бюджет, вложения
15:22 15.06.2025 (обновлено: 15:23 15.06.2025)
 
Для роста базовых отраслей РФ не нужны бюджетные вливания, заявил Мантуров

Мантуров: базовые отрасли РФ для роста мощностей не требуют бюджетных вложений

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Базовые отрасли промышленности в России, такие как металлургия или химия, для наращивания мощностей не требуют бюджетных инвестиций и государственной поддержки в прямом виде, им окажут регуляторную поддержку, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Если, например, брать за основу базовые отрасли промышленности — это металлургия или химия, для наращивания мощностей бюджетных инвестиций и государственной поддержки в прямом виде они не требуют. А в части регуляторики, если мы говорим о разработке определенных химических молекул или создании отдельных узких производств в металлургии, которые требуются для повышения технологических компетенций и технологической независимости нашей страны, то мы должны создавать условия", — сказал Мантуров.
Он добавил, что одним из примеров создания таких условий являются преференции для закупки отечественной продукции в будущем периоде, когда предприятия будут выходить на объем производства разработанной номенклатуры.
"Здесь государство должно оказывать поддержку и на законодательном уровне для того, чтобы обеспечивать ясную перспективу по внедрению этой продукции", — пояснил Мантуров.
Денис Мантуров
Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию
Вчера, 10:14
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.
 
ЭкономикаДенис Мантуровбюджетвложения
 
 
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