https://1prime.ru/20250615/putin--858500878.html

Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей

Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей - 15.06.2025, ПРАЙМ

Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T13:41+0300

2025-06-15T13:41+0300

2025-06-15T13:51+0300

россия

общество

рф

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри. "Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества: при желании казаться цивилизованными, квазицивилизованными - в кавычках - внедрять в сознание народов Российской Федерации эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить. Не потому, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20250614/putin-858491127.html

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россия, общество , рф, владимир путин