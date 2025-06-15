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Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей
Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей - 15.06.2025, ПРАЙМ
Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T13:41+0300
2025-06-15T13:51+0300
россия
общество
рф
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри. "Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества: при желании казаться цивилизованными, квазицивилизованными - в кавычках - внедрять в сознание народов Российской Федерации эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить. Не потому, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
13:41 15.06.2025 (обновлено: 13:51 15.06.2025)
 
Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей

Путин говорит о защите традиционных ценностей, чтобы препятствовать развалу России изнутри

© РИА Новости . POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . POOL/Владимир Смирнов
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри.
"Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества: при желании казаться цивилизованными, квазицивилизованными - в кавычках - внедрять в сознание народов Российской Федерации эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить. Не потому, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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