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Разведчики-нелегалы рассказали, как сообщили своим детям, что они русские - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Разведчики-нелегалы рассказали, как сообщили своим детям, что они русские
Разведчики-нелегалы рассказали, как сообщили своим детям, что они русские - 15.06.2025, ПРАЙМ
Разведчики-нелегалы рассказали, как сообщили своим детям, что они русские
Разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы рассказали, что только на пути в Москву после освобождения из тюрьмы в Словении признались своим сыну и дочери, что... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T18:37+0300
2025-06-15T18:38+0300
происшествия
россия
свр
сергей нарышкин
словения
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - ПРАЙМ. Разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы рассказали, что только на пути в Москву после освобождения из тюрьмы в Словении признались своим сыну и дочери, что они не аргентинцы, а русские, и что у детей в России есть большая семья. Как следует из ранее открыто обнародованной информации, сотрудники Службы внешней разведки РФ Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Они были арестованы в декабре 2022 года в Словении. По заданию Центрального разведывательного управления США Дульцевых во время заключения шантажировали, угрожая лишить родительских прав и навсегда разлучить с детьми, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. После того, как в результате активных усилий СВР Дульцевых освободили, их дети спрашивали, кто они на самом деле. "В тот момент мы решили детям пока ничего не говорить, потому что мы были в окружении не только спецслужб Словении, мы были в окружении ЦРУ. Предполагалось, что комната прослушивается. Мы решили сделать это попозже", - сказала Анна Дульцева. Только в самолете, взявшем курс на Москву, Дульцевы впервые открыли детям главную тайну. Им рассказали, что они - не аргентинцы, что их семья - Анна, Артем, София и Даниил Дульцевы. Там же детям сообщили о большой семье, которая ждала их в России. Анна Дульцева вспоминает об эмоциях своей дочери. "Каждый раз, когда я о ком-то говорила, у нее такой прямо вздох был. Типа, ну, что еще ты расскажешь? Ну, и еще? И как бы она не верила в это. На самом деле детям очень хотелось иметь большую семью", - отметила разведчица. В ФСБ РФ 1 августа 2024 года сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, и о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент России Владимир Путин. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва". Управление "С" (нелегальная разведка) СВР всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки.
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россия, свр, сергей нарышкин, словения, цру
Происшествия, РОССИЯ, СВР, Сергей Нарышкин, СЛОВЕНИЯ, ЦРУ
18:37 15.06.2025 (обновлено: 18:38 15.06.2025)
 
Разведчики-нелегалы рассказали, как сообщили своим детям, что они русские

Разведчики Дульцевы рассказали, как сообщили своим детям, что они русские

© Коллаж РИА Новости# Россия
# Россия - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© Коллаж РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - ПРАЙМ. Разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы рассказали, что только на пути в Москву после освобождения из тюрьмы в Словении признались своим сыну и дочери, что они не аргентинцы, а русские, и что у детей в России есть большая семья.
Как следует из ранее открыто обнародованной информации, сотрудники Службы внешней разведки РФ Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Они были арестованы в декабре 2022 года в Словении.
По заданию Центрального разведывательного управления США Дульцевых во время заключения шантажировали, угрожая лишить родительских прав и навсегда разлучить с детьми, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.
После того, как в результате активных усилий СВР Дульцевых освободили, их дети спрашивали, кто они на самом деле.
"В тот момент мы решили детям пока ничего не говорить, потому что мы были в окружении не только спецслужб Словении, мы были в окружении ЦРУ. Предполагалось, что комната прослушивается. Мы решили сделать это попозже", - сказала Анна Дульцева.
Только в самолете, взявшем курс на Москву, Дульцевы впервые открыли детям главную тайну. Им рассказали, что они - не аргентинцы, что их семья - Анна, Артем, София и Даниил Дульцевы.
Там же детям сообщили о большой семье, которая ждала их в России. Анна Дульцева вспоминает об эмоциях своей дочери.
"Каждый раз, когда я о ком-то говорила, у нее такой прямо вздох был. Типа, ну, что еще ты расскажешь? Ну, и еще? И как бы она не верила в это. На самом деле детям очень хотелось иметь большую семью", - отметила разведчица.
В ФСБ РФ 1 августа 2024 года сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, и о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент России Владимир Путин.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва". Управление "С" (нелегальная разведка) СВР всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки.
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