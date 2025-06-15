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Роскомнадзор оценил возможность снятия ограничений с соцсети Instagram* - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Роскомнадзор оценил возможность снятия ограничений с соцсети Instagram*
Роскомнадзор оценил возможность снятия ограничений с соцсети Instagram* - 15.06.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор оценил возможность снятия ограничений с соцсети Instagram*
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что оснований для снятия ограничений с социальной сети Instagram* в России нет. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T20:31+0300
2025-06-15T20:31+0300
политика
роскомнадзор
ограничения
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что оснований для снятия ограничений с социальной сети Instagram* в России нет. "Оснований для снятия ограничений нет", - сообщили в ведомстве. Ранее часть пользователей Instagram* в России сообщила, что у них заработала соцсеть без VPN.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250610/social-858386426.html
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роскомнадзор, ограничения
Политика, Роскомнадзор, ограничения
20:31 15.06.2025
 
Роскомнадзор оценил возможность снятия ограничений с соцсети Instagram*

Роскомнадзор: оснований для снятия ограничений с Instagram в России нет

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРоскомнадзор
Роскомнадзор - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что оснований для снятия ограничений с социальной сети Instagram* в России нет.
"Оснований для снятия ограничений нет", - сообщили в ведомстве.
Ранее часть пользователей Instagram* в России сообщила, что у них заработала соцсеть без VPN.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Презентация iPhone 16 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Во Франции подросткам до 15 лет запретят пользоваться соцсетями
10 июня, 23:22
 
ПолитикаРоскомнадзорограничения
 
 
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