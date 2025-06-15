https://1prime.ru/20250615/roskomnadzor-858508005.html

Роскомнадзор оценил возможность снятия ограничений с соцсети Instagram*

Роскомнадзор оценил возможность снятия ограничений с соцсети Instagram* - 15.06.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор оценил возможность снятия ограничений с соцсети Instagram*

Роскомнадзор заявил РИА Новости, что оснований для снятия ограничений с социальной сети Instagram* в России нет. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T20:31+0300

2025-06-15T20:31+0300

2025-06-15T20:31+0300

политика

роскомнадзор

ограничения

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что оснований для снятия ограничений с социальной сети Instagram* в России нет. "Оснований для снятия ограничений нет", - сообщили в ведомстве. Ранее часть пользователей Instagram* в России сообщила, что у них заработала соцсеть без VPN.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250610/social-858386426.html

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2025

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роскомнадзор, ограничения