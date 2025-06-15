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"Роскосмос" и "Алмаз-Антей" создают оборудование для добычи углеводородов - 15.06.2025, ПРАЙМ
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"Роскосмос" и "Алмаз-Антей" создают оборудование для добычи углеводородов
"Роскосмос" и "Алмаз-Антей" создают оборудование для добычи углеводородов - 15.06.2025, ПРАЙМ
"Роскосмос" и "Алмаз-Антей" создают оборудование для добычи углеводородов
Госкорпорация "Роскосмос" и "Алмаз-Антей" импортозамещают и создают отечественное оборудование для добычи углеводородов, рассказал в интервью РИА Новости первый | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T07:29+0300
2025-06-15T07:29+0300
энергетика
россия
экономика
москва
рф
санкт-петербург
денис мантуров
роскосмос
алмаз-антей
газпром
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" и "Алмаз-Антей" импортозамещают и создают отечественное оборудование для добычи углеводородов, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "Как пример, гидроразрыв пласта освоен уже "Роскосмосом". Подводная добыча для "Газпрома" освоена "Алмаз-Антеем", оборудование будет поставляться для российского флагмана добычи газа", - сказал Мантуров. Он добавил, что доля российского оборудования по геологоразведке и добыче углеводородов на отечественном рынке в 2024 году выросла до 65% против 30% в 2014 году. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.
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россия, москва, рф, санкт-петербург, денис мантуров, роскосмос, алмаз-антей, газпром
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Денис Мантуров, Роскосмос, Алмаз-Антей, Газпром
07:29 15.06.2025
 
"Роскосмос" и "Алмаз-Антей" создают оборудование для добычи углеводородов

Мантуров: "Роскосмос" и "Алмаз-Антей" создают оборудование для добычи углеводородов

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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" и "Алмаз-Антей" импортозамещают и создают отечественное оборудование для добычи углеводородов, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025).
"Как пример, гидроразрыв пласта освоен уже "Роскосмосом". Подводная добыча для "Газпрома" освоена "Алмаз-Антеем", оборудование будет поставляться для российского флагмана добычи газа", - сказал Мантуров.
Он добавил, что доля российского оборудования по геологоразведке и добыче углеводородов на отечественном рынке в 2024 году выросла до 65% против 30% в 2014 году.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГДенис МантуровРоскосмосАлмаз-АнтейГазпром
 
 
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