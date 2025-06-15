https://1prime.ru/20250615/roskosmos-858494780.html

"Роскосмос" и "Алмаз-Антей" создают оборудование для добычи углеводородов

"Роскосмос" и "Алмаз-Антей" создают оборудование для добычи углеводородов - 15.06.2025, ПРАЙМ

"Роскосмос" и "Алмаз-Антей" создают оборудование для добычи углеводородов

Госкорпорация "Роскосмос" и "Алмаз-Антей" импортозамещают и создают отечественное оборудование для добычи углеводородов, рассказал в интервью РИА Новости первый | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T07:29+0300

2025-06-15T07:29+0300

2025-06-15T07:29+0300

энергетика

россия

экономика

москва

рф

санкт-петербург

денис мантуров

роскосмос

алмаз-антей

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858494780.jpg?1749961780

МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" и "Алмаз-Антей" импортозамещают и создают отечественное оборудование для добычи углеводородов, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "Как пример, гидроразрыв пласта освоен уже "Роскосмосом". Подводная добыча для "Газпрома" освоена "Алмаз-Антеем", оборудование будет поставляться для российского флагмана добычи газа", - сказал Мантуров. Он добавил, что доля российского оборудования по геологоразведке и добыче углеводородов на отечественном рынке в 2024 году выросла до 65% против 30% в 2014 году. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.

москва

рф

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, рф, санкт-петербург, денис мантуров, роскосмос, алмаз-антей, газпром