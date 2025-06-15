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День медицинского работника в России

День медицинского работника в России - 15.06.2025, ПРАЙМ

День медицинского работника в России

День медицинского работника отмечается в России в воскресенье. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T01:16+0300

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. День медицинского работника отмечается в России в воскресенье. Ниже приводится справочная информация. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2025 году День медицинского работника выпадает на 15 июня. Благородный труд медиков, сопряженный с огромной ответственностью, пользуется заслуженным уважением и почетом. По данным опроса ВЦИОМ (2024), рейтинг престижных профессий по версии россиян возглавляют сразу две профессии – врачи и специалисты в сфере информационных технологий (по 32%), удерживая лидерство второй год подряд. Престиж профессии врачей в общественном мнении начал укрепляться в 2018 году (26%). За последние годы Россия добилась значительных успехов в медицине – это и инновационные методы лечения, и современные лекарства, и новые передовые больницы. Одним из главных преимуществ считается, что медицина остается бесплатной. Федеральные органы государственной власти активно работают над выполнением задач улучшения качества первичной медицинской помощи, подготовки квалифицированного персонала и улучшения условий труда. В 2016 году был создан портал для непрерывного медицинского образования. В настоящее время им пользуются свыше 2 миллионов обучающихся специалистов, размещено свыше 300 тысяч программ повышения квалификации, свыше 10 тысяч интерактивных образовательных модулей. С ноября 2016 года в России действует проект "Бережливая поликлиника". Его цель - внедрение в повседневную практику поликлиник технологий бережливого производства, способствующих созданию пациентоориентированной системы оказания медицинских услуг и благоприятной производственной среды. В 2022 году была разработана система поощрения поликлиник: они получают средства, если выполнили минимум 40% из 28 показателей, разделенных на три группы – результативность профилактических мероприятий, эффективность диспансерного наблюдения и снижение смертности среди взрослых и детей. В 2019-2024 года в России был реализован национальный проект "Здравоохранение". Он включал восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие экспорта медицинских услуг" и "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ". По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, с 2019 года на реализацию проекта "Здравоохранение" были направлены 1,7 триллиона рублей. В рамках нацпроекта создано более шести тысяч медицинских объектов, суммарно поставлено более 236 тысяч единиц медоборудования. Привлечено и обеспечено диспансеризацией более 87 миллионов человек. Увеличен целевой прием студентов, доля целевых мест превысила 70%. Кроме того, национальный проект "Здравоохранение" привел и к другим значимым результатам: построено и реконструировано 2,7 тысячи детских поликлиник и поликлинических отделений; более 98% детских поликлиник по всей стране получили современное оборудование по нацпроекту; 643 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделений переоснащены современной техникой; более 2,4 миллиона пациентов, перенесших инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, обеспечиваются лекарствами бесплатно; свыше 13,6 тысячи единиц оборудования поставлено в региональные медорганизации, оказывающие помощь больным с онкозаболеваниями; 556 центров амбулаторной онкопомощи открыто по всей стране; свыше 17 тысяч единиц санитарного автомобильного транспорта приобретено для медиков в регионах; более 70 тысяч вылетов санитарной авиации совершено за шесть лет. Модернизация первичного звена здравоохранения затронула каждое третье медучреждение в стране, приобретено более 140 тысяч единиц медицинского оборудования для ФАПов, поликлиник, районных и городских больниц. В рамках проекта были построены или отремонтированы свыше 10 тысяч организаций "первички", в них поставлено более 230 тысяч единиц медицинского оборудования, 60% которого –отечественное, а также новый транспорт и передвижные медицинские комплексы. С января 2025 года в продолжение нацпроекта "Здравоохранение" стартовал новый нацпроект - "Продолжительная и активная жизнь" (2025-2030). Цель национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Нацпроект включает следующие федеральные проекты: "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями" "Борьба с сахарным диабетом", "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания", "Совершенствование экстренной медицинской помощи", "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", "Национальная цифровая платформа "Здоровье", "Развитие федеральных государственных учреждений (ФГУ) и сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ)", "Здоровье для каждого" и "Медицинские кадры". Некоторые ожидаемые результаты проекта к 2030 году: доля лиц, живущих пять и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования – 67%; доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению, – 85%; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения – 55,2%; доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях – 100%; ожидаемая продолжительность здоровой жизни – 68 лет и др. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, на 2024 год в здравоохранении трудятся более трех миллионов врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарок. В марте 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число врачей за два года выросло на 12 тысяч. В настоящее время система здравоохранения сталкивается с проблемами врачебного кадрового дефицита. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, в 2024 году дефицит врачей в России составлял более 23 тысяч человек, среднего медперсонала - 63 тысячи человек. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в сельских центральных районных больницах дефицит кадров доходит до 80%. Усредненная потребность отрасли в притоке специалистов – почти 100 тысяч человек в год. В системе здравоохранения уже увеличился объем приема студентов: с 165 тысяч в 2018 году до 238 тысяч в 2024 году. Минздрав РФ запустил "механизм качественного обновления системы подготовки медицинских кадров", приоритетом станет качество образования. Для этого введен запрет на полное дистанционное обучение по медицинским специальностям с разработкой типовых образовательных программ и жесткие требования к подготовке. С 2012 году привлечением новых кадров в малонаселенные пункты занимаются федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по которым медицинские работники, переезжающие в села с населением менее 50 тысяч человек или на территории Дальнего Востока и Крайнего Севера, могут получить до 2 миллионов рублей. Там они должны проработать не менее пяти лет. Согласно постановлению правительства РФ от 22 апреля 2022 года, теперь условием получения выплат не включает обязательный переезд в сельскую местность. На поддержку смогут рассчитывать студенты-медики и выпускники медицинских колледжей, которые завершили учебу и вернулись работать в свои населенные пункты. По итогам национального проекта "Здравоохранение" в программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" приняли участие более 65 тысяч медработников. По поручению президента РФ Владимира Путина, обе программы продлены до 2030 года. В масштабах страны решение проблемы кадрового дефицита возможно благодаря изменению ситуации с зарплатами медработников. В 2027 году планируется введение новой обязательной системы оплаты труда, основными принципами которой станут сокращение значимого разрыва в заработных платах между субъектами и введение единой отраслевой системы оплаты труда. Предполагается, что медики будут меньше мигрировать из дотационных регионов и проблема кадрового дефицита в них станет менее острой. С 1 января 2023 года правительство РФ установило специальную социальную выплату отдельным категориям медицинских работников медучреждений. В зависимости от уровня образования, квалификации и должности выплата составила от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Эта мера коснулась около 1,1 миллиона человек. Всего на эти цели направлено 152,4 миллиарда рублей. С 1 марта 2024 года был повышен размер социальных выплат для медицинских работников в малых городах, районных центрах и селах. В селах, поселках, где живет меньше 50 тысяч человек, максимальный размер выплаты для врачей вырос до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала – до 30 тысяч рублей. Для врачей, которые работают в населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тысяч человек, выплата составит до 29 тысяч рублей, а для среднего медицинского персонала – до 13 тысяч рублей. С марта 2024 года выплаты для медиков в сельской местности и малых городах получили 450 тысяч человек. Это позволило сохранить и привлечь кадры в небольшие населенные пункты. В России активно развивается медицинский туризм. Среди самых популярных направлений у иностранцев – репродуктивная медицина, пластическая хирургия, травматология и ортопедия, кардиохирургия, офтальмология, МРТ и КТ-диагностика. Россия – одна из 10 стран мира, где развитие медицинского туризма поддерживается государством. Впервые в одной стране направление представлено в 71 регионе. В российском обществе подвижнический труд медиков стоит на самой высокой ступени уважения и признательности. Такое отношение еще более укрепилось в тяжелейший период пандемии, в борьбе с ней были задействованы практически все медицинские работники страны. Этот подвиг медиков навсегда вошел в историю России. В ходе специальной военной операции на Украине российские медики, рискуя собой, проявляя героизм, проводят сложнейшие операции, выхаживают, поддерживают бойцов. В канун Дня медицинского работника лучшим врачам России вручается ежегодная премия "Призвание" – одна из главных медицинских премий России. Совместный проект Первого канала и Минздрава РФ реализуется с 2001 года. За годы существования премии ее лауреатами стали более 300 врачей из всех регионов страны, совершившие прорыв в создании новых методов лечения и диагностики, сделавшие научные открытия и внесшие огромный вклад в развитие мировой медицинской науки. Премия вручается в номинациях "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За создание нового направления в медицине", "За вклад в развитие медицины, медицинской науки и здравоохранения, внесенный представителями науки – научными работниками, врачами любых специальностей и (или) специалистами с высшим немедицинским образованием", "За верность профессии" и "Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф".

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