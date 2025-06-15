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Придется тратить накопления, рубль не оправдает надежд

Придется тратить накопления, рубль не оправдает надежд - 15.06.2025, ПРАЙМ

Придется тратить накопления, рубль не оправдает надежд

Спрос на валюту продолжает сокращаться. Опубликованные вчера данные ЦБ говорят о снижении спроса на валюту до 20 млрд долларов вместо привычных 30-35. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T05:05+0300

2025-06-15T05:05+0300

2025-06-15T05:05+0300

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Спрос на валюту продолжает сокращаться. Опубликованные вчера данные ЦБ говорят о снижении спроса на валюту до 20 млрд долларов вместо привычных 30-35. Сейчас, конечно, основной вклад дают высокие ставки. Снижение кредитования привело к снижению спроса на импорт. Ранее закупленный импорт, в т. ч. автомобили, не распродан, ожидать оживление спроса до существенного снижения ставки пока сложно. Заработные платы хоть и растут, но уже не так быстро, как это было еще в конце прошлого года. Часть текущего дохода уже уходит на обслуживание ранее взятых кредитов. Население тратит текущий доход в основном на продукты питания и услуги. Начало туристического сезона привело к росту спроса на валюту, но этот спрос все еще вдвое ниже, чем в прошлом году. Изменился спрос и на валютные сбережения – вместо покупки живой валюты появились квазивалютные бонды или, как их называет ЦБ, "бивалютные". Компании выпускают ценные бумаги, расчеты за которые идут в рублях, но номинированы они в валюте и по ставкам для валюты. То есть, процентные ставки по бивалютным бумагам ниже, чем по рублевым. Покупатель берет на себя валютный риск и получает процент в валюте, а эмитент снижает процентные расходы и формирует структуру своего долга в соответствии с валютной структурой своей выручки в условиях закрытого внешнего финансового рынка. Для покупки этих бумаг покупатели часто продают валютные сбережения или не покупают валюту, что также поддерживает рубль. Нефтяные компании стали получать меньше выплат из бюджета в рамках демпферного механизма. Низкая цена нефти и крепкий курс привели к снижению рублевых выплат из бюджета, недостаток рублей для покрытия рублевых издержек побуждает компании продавать больше валюты. ЦБ в рамках отложенных операций по покупке валюты сейчас продает в рынок до 2 млрд долларов ежемесячно, что также поддерживает курс в этом году. Регулятор пересматривает объем операций раз в полгода. В целом, операции, проводимые в первом полугодии всегда больше, т. к. расходы из ФНБ во втором полугодии выше. Формально Центробанк может прекратить или снизить объем продаж во втором полугодии текущего года в рамках отложенных операций, но пока ЦБ не публиковал решения по этому вопросу. Банк России смотрит на текущий курс рубля как нормальный при текущем уровне ставок. Мы не ожидаем быстрого ослабления рубля. Полагаем, что рубль будет крепче в этом году, чем ожидает консенсус. Наш прогноз – 88,5 рублей в среднем по году и около 95 на конец года. Консенсус ожидает в среднем 91,5. Рубль будет ослабевать по мере снижения ставки, что приведет к изменению движения капитала и восстановлению импорта. Чтобы курс ушел до 50 рублей за доллар нужно, например, дополнительное снижение импорта еще вдвое от текущего уровня. Полагаю, что это экзотический сценарий. Постепенное ослабление курса не приведет к скачку инфляции, скорее ЦБ будет снижать ставку таким образом, чтобы инфляция не разгонялась. В этой ситуации компаниям экспортерам будет непросто, т. к. ставки будут оставаться высокими, а курс относительно крепким. Бюджет недополучит доходов, привязанных к валюте и будет вынужден повышать план по заимствованиям или тратить накопления.Автор - Илья Федоров, главный экономист "БКС Мир инвестиций"

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Илья Федоров https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/04/856397437_0:64:895:959_100x100_80_0_0_8c8c7c0b417e04be868524e45d4df730.png

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Илья Федоров https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/04/856397437_0:64:895:959_100x100_80_0_0_8c8c7c0b417e04be868524e45d4df730.png

мнения аналитиков, банки, финансы, курсы валют