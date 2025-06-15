https://1prime.ru/20250615/sabah-858501331.html

Турция обсуждает с Россией строительство АЭС с высокой локализацией

Турция обсуждает с Россией строительство АЭС с высокой локализацией - 15.06.2025, ПРАЙМ

Турция обсуждает с Россией строительство АЭС с высокой локализацией

Турция ведет переговоры с Россией, Китаем, Южной Кореей и Канадой о строительстве второй и третьей АЭС на своей территории, при этом планируется достичь... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T13:57+0300

2025-06-15T13:57+0300

2025-06-15T13:57+0300

энергетика

россия

турция

китай

южная корея

алексей лихачев

аэс "аккую"

росатом

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АНКАРА,15 июн – ПРАЙМ. Турция ведет переговоры с Россией, Китаем, Южной Кореей и Канадой о строительстве второй и третьей АЭС на своей территории, при этом планируется достичь высокого уровня локализации и передачи технологий, сообщила газета Sabah. "В то время как первый реактор атомной электростанции (АЭС) "Аккую" планируется запустить в тестовом режиме в конце этого (2025 - ред.) года, ускорился переговорный процесс по строительству АЭС "Синоп" и "Фракия", которые выведут Турцию на новый этап развития атомной энергетики. В то время как ведутся переговоры с китайскими, российскими, южнокорейскими и канадскими инвесторами по новым проектам атомных электростанций, в новых проектах ставится задача обеспечить высокий уровень локализации и передачи технологий... Уровень локализации на первой турецкой АЭС "Аккую" превысил 58%, на новых АЭС "Синоп" и "Фракия", а также на малых модульных реакторах (SMR) планируется более высокий уровень локализации и передачи технологий по сравнению с "Аккую", - пишет издание. Согласно полученной газетой информации, в переговорах с Китаем, Россией, Южной Кореей и Канадой по атомным станциям "Синоп" и "Фракия" на первый план выходят вопросы закупок и передачи технологий внутри страны. "В области технологий SMR основное внимание уделяется конструкциям с доказанной надежностью, прошедшим международную сертификацию и обладающим высоким потенциалом локализации. Помимо АЭС "Аккую", с вводом в эксплуатацию АЭС "Синоп" и "Фракия" и реакторов SMR установленная мощность атомных электростанций достигнет 7,2 гигаватта в 2035 году и 20 гигаватт в 2053 году, а доля атомных электростанций в производстве электроэнергии составит около 30%", - отметило издание. Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%. С участием России в Турции строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://1prime.ru/20250614/aes-858477099.html

турция

китай

южная корея

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россия, турция, китай, южная корея, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом