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Турция обсуждает с Россией строительство АЭС с высокой локализацией
Турция обсуждает с Россией строительство АЭС с высокой локализацией - 15.06.2025, ПРАЙМ
Турция обсуждает с Россией строительство АЭС с высокой локализацией
Турция ведет переговоры с Россией, Китаем, Южной Кореей и Канадой о строительстве второй и третьей АЭС на своей территории, при этом планируется достичь... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T13:57+0300
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2025-06-15T13:57+0300
энергетика
россия
турция
китай
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алексей лихачев
аэс "аккую"
росатом
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АНКАРА,15 июн – ПРАЙМ. Турция ведет переговоры с Россией, Китаем, Южной Кореей и Канадой о строительстве второй и третьей АЭС на своей территории, при этом планируется достичь высокого уровня локализации и передачи технологий, сообщила газета Sabah. "В то время как первый реактор атомной электростанции (АЭС) "Аккую" планируется запустить в тестовом режиме в конце этого (2025 - ред.) года, ускорился переговорный процесс по строительству АЭС "Синоп" и "Фракия", которые выведут Турцию на новый этап развития атомной энергетики. В то время как ведутся переговоры с китайскими, российскими, южнокорейскими и канадскими инвесторами по новым проектам атомных электростанций, в новых проектах ставится задача обеспечить высокий уровень локализации и передачи технологий... Уровень локализации на первой турецкой АЭС "Аккую" превысил 58%, на новых АЭС "Синоп" и "Фракия", а также на малых модульных реакторах (SMR) планируется более высокий уровень локализации и передачи технологий по сравнению с "Аккую", - пишет издание. Согласно полученной газетой информации, в переговорах с Китаем, Россией, Южной Кореей и Канадой по атомным станциям "Синоп" и "Фракия" на первый план выходят вопросы закупок и передачи технологий внутри страны. "В области технологий SMR основное внимание уделяется конструкциям с доказанной надежностью, прошедшим международную сертификацию и обладающим высоким потенциалом локализации. Помимо АЭС "Аккую", с вводом в эксплуатацию АЭС "Синоп" и "Фракия" и реакторов SMR установленная мощность атомных электростанций достигнет 7,2 гигаватта в 2035 году и 20 гигаватт в 2053 году, а доля атомных электростанций в производстве электроэнергии составит около 30%", - отметило издание. Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%. С участием России в Турции строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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россия, турция, китай, южная корея, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Росатом
Турция обсуждает с Россией строительство АЭС с высокой локализацией
Sabah: Турция ведет переговоры с Россией, КНР, Южной Кореей и Канадой о строительстве АЭС
АНКАРА,15 июн – ПРАЙМ. Турция ведет переговоры с Россией, Китаем, Южной Кореей и Канадой о строительстве второй и третьей АЭС на своей территории, при этом планируется достичь высокого уровня локализации и передачи технологий, сообщила газета Sabah.
"В то время как первый реактор атомной электростанции (АЭС) "Аккую" планируется запустить в тестовом режиме в конце этого (2025 - ред.) года, ускорился переговорный процесс по строительству АЭС "Синоп" и "Фракия", которые выведут Турцию на новый этап развития атомной энергетики. В то время как ведутся переговоры с китайскими, российскими, южнокорейскими и канадскими инвесторами по новым проектам атомных электростанций, в новых проектах ставится задача обеспечить высокий уровень локализации и передачи технологий... Уровень локализации на первой турецкой АЭС "Аккую" превысил 58%, на новых АЭС "Синоп" и "Фракия", а также на малых модульных реакторах (SMR) планируется более высокий уровень локализации и передачи технологий по сравнению с "Аккую", - пишет издание.
Согласно полученной газетой информации, в переговорах с Китаем, Россией, Южной Кореей и Канадой по атомным станциям "Синоп" и "Фракия" на первый план выходят вопросы закупок и передачи технологий внутри страны.
"В области технологий SMR основное внимание уделяется конструкциям с доказанной надежностью, прошедшим международную сертификацию и обладающим высоким потенциалом локализации. Помимо АЭС "Аккую", с вводом в эксплуатацию АЭС "Синоп" и "Фракия" и реакторов SMR установленная мощность атомных электростанций достигнет 7,2 гигаватта в 2035 году и 20 гигаватт в 2053 году, а доля атомных электростанций в производстве электроэнергии составит около 30%", - отметило издание.
Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%.
С участием России в Турции строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане