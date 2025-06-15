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Париж хочет добиться ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Париж хочет добиться ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС
Париж хочет добиться ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС - 15.06.2025, ПРАЙМ
Париж хочет добиться ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в рамках нового пакета санкций против России Париж предложит Еврокомиссии ограничить передвижения российских... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T20:40+0300
2025-06-15T20:40+0300
политика
франция
жан-ноэль барро
россия
ограничение движения
евросоюз
еврокомиссия
санкции против рф
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ПАРИЖ, 15 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в рамках нового пакета санкций против России Париж предложит Еврокомиссии ограничить передвижения российских дипломатов. "Мы побудили Еврокомиссию подготовить один из наиболее мощных пакетов санкций с начала войны. Я рад, что она сохранила наши предложения, ряд из которых направлен против крупнейших нефтяных игроков в РФ. Ряд мер также направлен против третьих стран, которые позволяют обходить санкции против России. Этот пакет еще не принят, мы продолжим его усиливать, затрудняя передвижения российских дипломатов на территории ЕС. Возможно, в несколько иной манере, чем мы делали это ранее", - сказал он в эфире радиостанции RTL. По его словам, целью новых санкций является принудить Россию к соблюдению предложенного Западом 30-дневного прекращения огня. Барро также отметил, что ЕС должен добиться "полной независимости от российских углеводородов". По его словам, "мы должны добиться этого в отношении газа в следующем году, а в отношении нефти - уже в этом". Ранее Барро заявлял, что надеется на принятие 18-го пакета санкций против России до конца июня. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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франция, жан-ноэль барро, россия, ограничение движения, евросоюз, еврокомиссия, санкции против рф
Политика, ФРАНЦИЯ, Жан-Ноэль Барро, РОССИЯ, ограничение движения, Евросоюз, Еврокомиссия, санкции против РФ
20:40 15.06.2025
 
Париж хочет добиться ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС

Барро: Париж предложит ЕК ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© fotolia.com / Mopic
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ПАРИЖ, 15 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в рамках нового пакета санкций против России Париж предложит Еврокомиссии ограничить передвижения российских дипломатов.
"Мы побудили Еврокомиссию подготовить один из наиболее мощных пакетов санкций с начала войны. Я рад, что она сохранила наши предложения, ряд из которых направлен против крупнейших нефтяных игроков в РФ. Ряд мер также направлен против третьих стран, которые позволяют обходить санкции против России. Этот пакет еще не принят, мы продолжим его усиливать, затрудняя передвижения российских дипломатов на территории ЕС. Возможно, в несколько иной манере, чем мы делали это ранее", - сказал он в эфире радиостанции RTL.
По его словам, целью новых санкций является принудить Россию к соблюдению предложенного Западом 30-дневного прекращения огня.
Барро также отметил, что ЕС должен добиться "полной независимости от российских углеводородов". По его словам, "мы должны добиться этого в отношении газа в следующем году, а в отношении нефти - уже в этом".
Ранее Барро заявлял, что надеется на принятие 18-го пакета санкций против России до конца июня.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Фицо назвал условие поддержки нового пакета санкций против России
10 июня, 21:46
 
ПолитикаФРАНЦИЯЖан-Ноэль БарроРОССИЯограничение движенияЕвросоюзЕврокомиссиясанкции против РФ
 
 
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