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Автоэксперт рассказал об особом штрафе, которым удивят водителей

Автоэксперт рассказал об особом штрафе, которым удивят водителей - 15.06.2025, ПРАЙМ

Автоэксперт рассказал об особом штрафе, которым удивят водителей

В России планируют увеличить как минимум в 10 раз штрафы для водителей машин и мотоциклов за превышение уровня шума на улице. Соответствующий законопроект... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T02:02+0300

2025-06-15T02:02+0300

2025-06-15T02:02+0300

штрафы гибдд

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общество

егор васильев

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. В России планируют увеличить как минимум в 10 раз штрафы для водителей машин и мотоциклов за превышение уровня шума на улице. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме к рассмотрению во втором чтении. Об этом рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.По его словам, проблема с шумными транспортными средствами, особенно в черте населенных пунктов существовала всегда. Однако до последнего времени она никак не решалась. С одной стороны есть штраф, также автомобиль с неисправной выхлопной системой может получить запрет эксплуатации."Но на практике все эти нормы не применялись, потому что, как и в случае с тонировкой, для оценки уровня шума необходимо специальное и сертифицированное оборудование", - объясняет эксперт.Поэтому возникла идея совмещения дорожных камер с высокочувствительными микрофонами. По словам Васильева, это решение позволяет в автоматическом режиме идентифицировать нарушителей и выписывать штрафы. А для того, чтобы они были чувствительными для нарушителей, сумма должна быть большой."И если сейчас штраф составляет 500 рублей, то теперь его планируют увеличить до как минимум пяти тысяч рублей. Обсуждается и потолок штрафа в 30 тысяч рублей. Это довольно чувствительная сумма, однако вопрос в другом", - считает автоэксперт.Как много камер контроля уровня шума будет создано и задействовано, чтобы избавиться от подобных нарушителей, ведь пристыковать условный шумомер к обычной камере контроля скоростного режима не получится?Тем более, определение и параметры шума необходимо законодательно определить на региональном уровне. А чтобы начать штрафовать водителей, понадобится принятие поправок к федеральному КоАП.Кстати, в Белоруссии поступили проще. "Если экипаж ГАИ отлавливает машину с повышенным уровнем шума, то ее сразу отправляют на штрафстоянку. И не выдают до тех пор, пока владелец не устранит проблему", - объяснил Васильев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

штрафы гибдд, гибдд, бизнес, общество , егор васильев, госдума