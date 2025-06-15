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Автоэксперт рассказал об особом штрафе, которым удивят водителей - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Автоэксперт рассказал об особом штрафе, которым удивят водителей
Автоэксперт рассказал об особом штрафе, которым удивят водителей - 15.06.2025, ПРАЙМ
Автоэксперт рассказал об особом штрафе, которым удивят водителей
В России планируют увеличить как минимум в 10 раз штрафы для водителей машин и мотоциклов за превышение уровня шума на улице. Соответствующий законопроект... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T02:02+0300
2025-06-15T02:02+0300
штрафы гибдд
гибдд
бизнес
общество
егор васильев
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. В России планируют увеличить как минимум в 10 раз штрафы для водителей машин и мотоциклов за превышение уровня шума на улице. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме к рассмотрению во втором чтении. Об этом рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.По его словам, проблема с шумными транспортными средствами, особенно в черте населенных пунктов существовала всегда. Однако до последнего времени она никак не решалась. С одной стороны есть штраф, также автомобиль с неисправной выхлопной системой может получить запрет эксплуатации."Но на практике все эти нормы не применялись, потому что, как и в случае с тонировкой, для оценки уровня шума необходимо специальное и сертифицированное оборудование", - объясняет эксперт.Поэтому возникла идея совмещения дорожных камер с высокочувствительными микрофонами. По словам Васильева, это решение позволяет в автоматическом режиме идентифицировать нарушителей и выписывать штрафы. А для того, чтобы они были чувствительными для нарушителей, сумма должна быть большой."И если сейчас штраф составляет 500 рублей, то теперь его планируют увеличить до как минимум пяти тысяч рублей. Обсуждается и потолок штрафа в 30 тысяч рублей. Это довольно чувствительная сумма, однако вопрос в другом", - считает автоэксперт.Как много камер контроля уровня шума будет создано и задействовано, чтобы избавиться от подобных нарушителей, ведь пристыковать условный шумомер к обычной камере контроля скоростного режима не получится?Тем более, определение и параметры шума необходимо законодательно определить на региональном уровне. А чтобы начать штрафовать водителей, понадобится принятие поправок к федеральному КоАП.Кстати, в Белоруссии поступили проще. "Если экипаж ГАИ отлавливает машину с повышенным уровнем шума, то ее сразу отправляют на штрафстоянку. И не выдают до тех пор, пока владелец не устранит проблему", - объяснил Васильев.
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штрафы гибдд, гибдд, бизнес, общество , егор васильев, госдума
штрафы ГИБДД, ГИБДД, Бизнес, Общество , Егор Васильев, Госдума
02:02 15.06.2025
 
Автоэксперт рассказал об особом штрафе, которым удивят водителей

Автоэксперт Васильев: штрафы за шум машин хотят увеличить минимум в 10 раз

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк" Автоматическая система для выявления на дорогах машин без пропусков
 Автоматическая система для выявления на дорогах машин без пропусков - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. В России планируют увеличить как минимум в 10 раз штрафы для водителей машин и мотоциклов за превышение уровня шума на улице. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме к рассмотрению во втором чтении. Об этом рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
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По его словам, проблема с шумными транспортными средствами, особенно в черте населенных пунктов существовала всегда. Однако до последнего времени она никак не решалась. С одной стороны есть штраф, также автомобиль с неисправной выхлопной системой может получить запрет эксплуатации.
"Но на практике все эти нормы не применялись, потому что, как и в случае с тонировкой, для оценки уровня шума необходимо специальное и сертифицированное оборудование", - объясняет эксперт.
Поэтому возникла идея совмещения дорожных камер с высокочувствительными микрофонами. По словам Васильева, это решение позволяет в автоматическом режиме идентифицировать нарушителей и выписывать штрафы. А для того, чтобы они были чувствительными для нарушителей, сумма должна быть большой.
"И если сейчас штраф составляет 500 рублей, то теперь его планируют увеличить до как минимум пяти тысяч рублей. Обсуждается и потолок штрафа в 30 тысяч рублей. Это довольно чувствительная сумма, однако вопрос в другом", - считает автоэксперт.
Как много камер контроля уровня шума будет создано и задействовано, чтобы избавиться от подобных нарушителей, ведь пристыковать условный шумомер к обычной камере контроля скоростного режима не получится?
Тем более, определение и параметры шума необходимо законодательно определить на региональном уровне. А чтобы начать штрафовать водителей, понадобится принятие поправок к федеральному КоАП.
Кстати, в Белоруссии поступили проще. "Если экипаж ГАИ отлавливает машину с повышенным уровнем шума, то ее сразу отправляют на штрафстоянку. И не выдают до тех пор, пока владелец не устранит проблему", - объяснил Васильев.
 
штрафы ГИБДДГИБДДБизнесОбществоЕгор ВасильевГосдума
 
 
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