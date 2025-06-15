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"Чрезвычайно серьезно". В ЕС опротестовали план фон дер Ляйен и Зеленского
"Чрезвычайно серьезно". В ЕС опротестовали план фон дер Ляйен и Зеленского - 15.06.2025, ПРАЙМ
"Чрезвычайно серьезно". В ЕС опротестовали план фон дер Ляйен и Зеленского
План по усилению санкций против Российской Федерации, который продвигают Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, крайне опасен для... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T17:19+0300
2025-06-15T17:19+0300
2025-06-15T17:24+0300
экономика
петер сийярто
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
санкции против рф
энергоресурсы
евросоюз
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. План по усилению санкций против Российской Федерации, который продвигают Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, крайне опасен для европейских стран. Такое мнение в беседе с венгерским новостным изданием Mandiner высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто."План фон дер Ляйен - Зеленского создает чрезвычайно серьезную угрозу для Европы", — заявил журналистам глава венгерского внешнеполитического ведомства.По его оценке, отказ от поставок углеводородов из России нанесет удар по экономике всех стран Евросоюза, поскольку лишит их доступа е дешевой энергии.Ранее глава венгерского МИД заявил, что Венгрия категорически не согласна с планом ЕК, согласно которому Европа должна отказаться от российских углеводородов, и намерена бороться против его принятия.
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петер сийярто, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, санкции против рф, энергоресурсы, евросоюз
Экономика, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, санкции против РФ, энергоресурсы, Евросоюз
"Чрезвычайно серьезно". В ЕС опротестовали план фон дер Ляйен и Зеленского
Сийярто раскритиковал фон дер Ляйен и Зеленского из-за их плана против России