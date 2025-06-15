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"Чрезвычайно серьезно". В ЕС опротестовали план фон дер Ляйен и Зеленского

"Чрезвычайно серьезно". В ЕС опротестовали план фон дер Ляйен и Зеленского - 15.06.2025, ПРАЙМ

"Чрезвычайно серьезно". В ЕС опротестовали план фон дер Ляйен и Зеленского

План по усилению санкций против Российской Федерации, который продвигают Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, крайне опасен для... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T17:19+0300

2025-06-15T17:19+0300

2025-06-15T17:24+0300

экономика

петер сийярто

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

санкции против рф

энергоресурсы

евросоюз

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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. План по усилению санкций против Российской Федерации, который продвигают Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, крайне опасен для европейских стран. Такое мнение в беседе с венгерским новостным изданием Mandiner высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто."План фон дер Ляйен - Зеленского создает чрезвычайно серьезную угрозу для Европы", — заявил журналистам глава венгерского внешнеполитического ведомства.По его оценке, отказ от поставок углеводородов из России нанесет удар по экономике всех стран Евросоюза, поскольку лишит их доступа е дешевой энергии.Ранее глава венгерского МИД заявил, что Венгрия категорически не согласна с планом ЕК, согласно которому Европа должна отказаться от российских углеводородов, и намерена бороться против его принятия.

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петер сийярто, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, санкции против рф, энергоресурсы, евросоюз