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Глава МИД Словакии попросит отложить обсуждение антироссийских санкций ЕС

Глава МИД Словакии попросит отложить обсуждение антироссийских санкций ЕС - 15.06.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Словакии попросит отложить обсуждение антироссийских санкций ЕС

Глава МИД Словакии Юрай Бланар предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях ЕС против РФ, поскольку проблема с энергоресурсами не решена, заявил... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T11:53+0300

2025-06-15T11:53+0300

2025-06-15T11:58+0300

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БРАТИСЛАВА, 15 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях ЕС против РФ, поскольку проблема с энергоресурсами не решена, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо."В среду заседание министров иностранных дел (Евросоюза - ред.), которые должны обсуждать очередной пакет санкций против РФ. Я попросил министра иностранных дел, чтобы он официально попросил отложить обсуждение этих санкций", - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье.По словам премьера, сначала необходимо решить проблему, связанную с планом REPowerEU, целью которого является прекращение импорта газа, нефти и ядерного топлива из РФ в Европу."Словакия сейчас в конце трубы, мы были всегда в начале, поскольку газ через нас шел в Европу, сейчас это не так, потому что через Украину ничего не идет. Мы спрашиваем: будет для Словакии достаточно газа? Какие у нас гарантии, что в случае, если газа будет мало в Чехии, Германии, то газ к нам придет? Второй вопрос: кто нам компенсирует более высокие цены на газ?" - отметил Фицо.Он подчеркнул, что у Словакии действует соглашение с российским "Газпромом", и республике грозят штрафные санкции, если она откажется от этого газа."Если 1 января 2028 года закончится возможность получать российских газ, то Россия может подать иск против нас на 20 миллиардов евро. Мы спрашиваем комиссию: кто за это заплатит? Комиссия говорит, что будет нам помогать. Как будет помогать? Покажет нам юридические компании на Западе, которые мы должны нанять, хорошо заплатить им, а потом еще и проиграть 20 миллиардов евро?" - заключил Фицо.Ранее в июне премьер-министр Словакии Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на ценах энергосырья и европейской конкурентоспособности.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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мировая экономика, рф, словакия, европа, роберт фицо, ес, мид