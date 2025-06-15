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Глава МИД Словакии попросит отложить обсуждение антироссийских санкций ЕС
Глава МИД Словакии попросит отложить обсуждение антироссийских санкций ЕС - 15.06.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Словакии попросит отложить обсуждение антироссийских санкций ЕС
Глава МИД Словакии Юрай Бланар предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях ЕС против РФ, поскольку проблема с энергоресурсами не решена, заявил... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T11:53+0300
2025-06-15T11:53+0300
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БРАТИСЛАВА, 15 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях ЕС против РФ, поскольку проблема с энергоресурсами не решена, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо."В среду заседание министров иностранных дел (Евросоюза - ред.), которые должны обсуждать очередной пакет санкций против РФ. Я попросил министра иностранных дел, чтобы он официально попросил отложить обсуждение этих санкций", - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье.По словам премьера, сначала необходимо решить проблему, связанную с планом REPowerEU, целью которого является прекращение импорта газа, нефти и ядерного топлива из РФ в Европу."Словакия сейчас в конце трубы, мы были всегда в начале, поскольку газ через нас шел в Европу, сейчас это не так, потому что через Украину ничего не идет. Мы спрашиваем: будет для Словакии достаточно газа? Какие у нас гарантии, что в случае, если газа будет мало в Чехии, Германии, то газ к нам придет? Второй вопрос: кто нам компенсирует более высокие цены на газ?" - отметил Фицо.Он подчеркнул, что у Словакии действует соглашение с российским "Газпромом", и республике грозят штрафные санкции, если она откажется от этого газа."Если 1 января 2028 года закончится возможность получать российских газ, то Россия может подать иск против нас на 20 миллиардов евро. Мы спрашиваем комиссию: кто за это заплатит? Комиссия говорит, что будет нам помогать. Как будет помогать? Покажет нам юридические компании на Западе, которые мы должны нанять, хорошо заплатить им, а потом еще и проиграть 20 миллиардов евро?" - заключил Фицо.Ранее в июне премьер-министр Словакии Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на ценах энергосырья и европейской конкурентоспособности.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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мировая экономика, рф, словакия, европа, роберт фицо, ес, мид
Экономика, Мировая экономика, РФ, СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, Роберт Фицо, ЕС, МИД
Глава МИД Словакии попросит отложить обсуждение антироссийских санкций ЕС
Глава МИД Словакии Бланар предложит отложить обсуждение новых антироссийских санкций ЕС
БРАТИСЛАВА, 15 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях ЕС против РФ, поскольку проблема с энергоресурсами не решена, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"В среду заседание министров иностранных дел (Евросоюза - ред.), которые должны обсуждать очередной пакет санкций против РФ. Я попросил министра иностранных дел, чтобы он официально попросил отложить обсуждение этих санкций", - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье.
По словам премьера, сначала необходимо решить проблему, связанную с планом REPowerEU, целью которого является прекращение импорта газа, нефти и ядерного топлива из РФ в Европу.
"Словакия сейчас в конце трубы, мы были всегда в начале, поскольку газ через нас шел в Европу, сейчас это не так, потому что через Украину ничего не идет. Мы спрашиваем: будет для Словакии достаточно газа? Какие у нас гарантии, что в случае, если газа будет мало в Чехии, Германии, то газ к нам придет? Второй вопрос: кто нам компенсирует более высокие цены на газ?" - отметил Фицо.
Он подчеркнул, что у Словакии действует соглашение с российским "Газпромом", и республике грозят штрафные санкции, если она откажется от этого газа.
"Если 1 января 2028 года закончится возможность получать российских газ, то Россия может подать иск против нас на 20 миллиардов евро. Мы спрашиваем комиссию: кто за это заплатит? Комиссия говорит, что будет нам помогать. Как будет помогать? Покажет нам юридические компании на Западе, которые мы должны нанять, хорошо заплатить им, а потом еще и проиграть 20 миллиардов евро?" - заключил Фицо.
Ранее в июне премьер-министр Словакии Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на ценах энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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