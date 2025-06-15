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На Солнце произошла сильнейшая за месяц вспышка, сообщили астрономы
На Солнце произошла сильнейшая за месяц вспышка, сообщили астрономы - 15.06.2025, ПРАЙМ
На Солнце произошла сильнейшая за месяц вспышка, сообщили астрономы
Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям,... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T23:19+0300
2025-06-15T23:19+0300
2025-06-15T23:20+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. "Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Уточняется, что эпицентр взрыва находится в области 4114, которая обращена в сторону Земли. "В случае подтверждения выброса массы, будет прямой удар по Земле, примерно с того же ракурса, с которого шли выбросы начала месяца, приведшие к буре уровня G4", - добавили в лаборатории.
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солнце, вспышка, ран
Происшествия, Солнце, вспышка, РАН
На Солнце произошла сильнейшая за месяц вспышка, сообщили астрономы
ИКИ РАН: на Солнце произошла сильнейшая за месяц вспышка
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Уточняется, что эпицентр взрыва находится в области 4114, которая обращена в сторону Земли.
"В случае подтверждения выброса массы, будет прямой удар по Земле, примерно с того же ракурса, с которого шли выбросы начала месяца, приведшие к буре уровня G4", - добавили в лаборатории.
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