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На Солнце произошла сильнейшая за месяц вспышка, сообщили астрономы

На Солнце произошла сильнейшая за месяц вспышка, сообщили астрономы - 15.06.2025, ПРАЙМ

На Солнце произошла сильнейшая за месяц вспышка, сообщили астрономы

Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям,... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T23:19+0300

2025-06-15T23:19+0300

2025-06-15T23:20+0300

происшествия

солнце

вспышка

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. "Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Уточняется, что эпицентр взрыва находится в области 4114, которая обращена в сторону Земли. "В случае подтверждения выброса массы, будет прямой удар по Земле, примерно с того же ракурса, с которого шли выбросы начала месяца, приведшие к буре уровня G4", - добавили в лаборатории.

https://1prime.ru/20250611/ledniki-858394710.html

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солнце, вспышка, ран