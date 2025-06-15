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Стало известно число пенсионеров в России
Стало известно число пенсионеров в России - 15.06.2025, ПРАЙМ
Стало известно число пенсионеров в России
Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля составило почти 41 миллион человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T08:43+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля составило почти 41 миллион человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно информации Соцфонда, число пенсионеров в России на 1 апреля составило 40 961 000 человек, из них почти 8 миллионов - работающие, а около 33 миллионов - неработающие. По данным фонда, количество граждан, вышедших на пенсию, 1 января составляло 41 169 796 человек, что почти на 208 тысяч больше, чем в обновленных данных.
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россия, общество
Стало известно число пенсионеров в России
Соцфонд: число пенсионеров в России на 1 апреля составило почти 41 миллион человек
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля составило почти 41 миллион человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно информации Соцфонда, число пенсионеров в России на 1 апреля составило 40 961 000 человек, из них почти 8 миллионов - работающие, а около 33 миллионов - неработающие.
По данным фонда, количество граждан, вышедших на пенсию, 1 января составляло 41 169 796 человек, что почти на 208 тысяч больше, чем в обновленных данных.
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