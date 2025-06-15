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"Только начало". Киев предупредили о неизбежной потере главного союзника

"Только начало". Киев предупредили о неизбежной потере главного союзника - 15.06.2025, ПРАЙМ

"Только начало". Киев предупредили о неизбежной потере главного союзника

Ближний Восток стал для США гораздо более значимым, чем Украина, и Киеву пора готовиться к возможной утрате поддержки со стороны Вашингтона. Об этом заявил... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T09:06+0300

2025-06-15T09:06+0300

2025-06-15T09:58+0300

политика

сша

украина

ближний восток

пит хегсет

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Ближний Восток стал для США гораздо более значимым, чем Украина, и Киеву пора готовиться к возможной утрате поддержки со стороны Вашингтона. Об этом заявил военный и политический аналитик Марк Слебода."Мы уже видели пример, как поставки, предназначенные для Украины, отправляются на Ближний Восток. И это только начало", — сказал аналитик в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Слебода также подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты попытаются переложить бремя украинского конфликта на Европу. Это позволит им освободить ресурсы для работы в "более перспективном" регионе.Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о том, что США перенесли часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток. Это решение было принято для защиты американских баз в этом регионе.Владимир Зеленский, комментируя действия американской администрации, в интервью телеканалу ABC выразил недовольство тем, что США перенаправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые изначально предназначались для Киева.

https://1prime.ru/20250614/pvo-858488698.html

сша

украина

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сша, украина, ближний восток, пит хегсет, владимир зеленский