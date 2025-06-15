Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Только начало". Киев предупредили о неизбежной потере главного союзника - 15.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250615/ssha-858495841.html
"Только начало". Киев предупредили о неизбежной потере главного союзника
"Только начало". Киев предупредили о неизбежной потере главного союзника - 15.06.2025, ПРАЙМ
"Только начало". Киев предупредили о неизбежной потере главного союзника
Ближний Восток стал для США гораздо более значимым, чем Украина, и Киеву пора готовиться к возможной утрате поддержки со стороны Вашингтона. Об этом заявил... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T09:06+0300
2025-06-15T09:58+0300
политика
сша
украина
ближний восток
пит хегсет
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Ближний Восток стал для США гораздо более значимым, чем Украина, и Киеву пора готовиться к возможной утрате поддержки со стороны Вашингтона. Об этом заявил военный и политический аналитик Марк Слебода."Мы уже видели пример, как поставки, предназначенные для Украины, отправляются на Ближний Восток. И это только начало", — сказал аналитик в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Слебода также подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты попытаются переложить бремя украинского конфликта на Европу. Это позволит им освободить ресурсы для работы в "более перспективном" регионе.Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о том, что США перенесли часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток. Это решение было принято для защиты американских баз в этом регионе.Владимир Зеленский, комментируя действия американской администрации, в интервью телеканалу ABC выразил недовольство тем, что США перенаправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые изначально предназначались для Киева.
https://1prime.ru/20250614/pvo-858488698.html
сша
украина
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9b6c7143e7d95701a273426b198429e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, ближний восток, пит хегсет, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Пит Хегсет, Владимир Зеленский
09:06 15.06.2025 (обновлено: 09:58 15.06.2025)
 
"Только начало". Киев предупредили о неизбежной потере главного союзника

Слебода: США смещают фокус с Украины на Ближний Восток

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Ближний Восток стал для США гораздо более значимым, чем Украина, и Киеву пора готовиться к возможной утрате поддержки со стороны Вашингтона. Об этом заявил военный и политический аналитик Марк Слебода.
"Мы уже видели пример, как поставки, предназначенные для Украины, отправляются на Ближний Восток. И это только начало", — сказал аналитик в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Слебода также подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты попытаются переложить бремя украинского конфликта на Европу. Это позволит им освободить ресурсы для работы в "более перспективном" регионе.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о том, что США перенесли часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток. Это решение было принято для защиты американских баз в этом регионе.
Владимир Зеленский, комментируя действия американской администрации, в интервью телеканалу ABC выразил недовольство тем, что США перенаправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые изначально предназначались для Киева.
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
США перебросили часть ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил Хегсет
Вчера, 19:03
 
ПолитикаСШАУКРАИНАБЛИЖНИЙ ВОСТОКПит ХегсетВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала