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"Только начало". Киев предупредили о неизбежной потере главного союзника
"Только начало". Киев предупредили о неизбежной потере главного союзника - 15.06.2025, ПРАЙМ
"Только начало". Киев предупредили о неизбежной потере главного союзника
Ближний Восток стал для США гораздо более значимым, чем Украина, и Киеву пора готовиться к возможной утрате поддержки со стороны Вашингтона. Об этом заявил... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T09:06+0300
2025-06-15T09:06+0300
2025-06-15T09:58+0300
политика
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Ближний Восток стал для США гораздо более значимым, чем Украина, и Киеву пора готовиться к возможной утрате поддержки со стороны Вашингтона. Об этом заявил военный и политический аналитик Марк Слебода."Мы уже видели пример, как поставки, предназначенные для Украины, отправляются на Ближний Восток. И это только начало", — сказал аналитик в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Слебода также подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты попытаются переложить бремя украинского конфликта на Европу. Это позволит им освободить ресурсы для работы в "более перспективном" регионе.Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о том, что США перенесли часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток. Это решение было принято для защиты американских баз в этом регионе.Владимир Зеленский, комментируя действия американской администрации, в интервью телеканалу ABC выразил недовольство тем, что США перенаправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые изначально предназначались для Киева.
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Политика, США, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Пит Хегсет, Владимир Зеленский
"Только начало". Киев предупредили о неизбежной потере главного союзника
Слебода: США смещают фокус с Украины на Ближний Восток
МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Ближний Восток стал для США гораздо более значимым, чем Украина, и Киеву пора готовиться к возможной утрате поддержки со стороны Вашингтона. Об этом заявил военный и политический аналитик Марк Слебода.
"Мы уже видели пример, как поставки, предназначенные для Украины, отправляются на Ближний Восток. И это только начало", — сказал аналитик в эфире YouTube-канала
Dialogue Works.
Слебода также подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты попытаются переложить бремя украинского конфликта на Европу. Это позволит им освободить ресурсы для работы в "более перспективном" регионе.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о том, что США перенесли часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток. Это решение было принято для защиты американских баз в этом регионе.
Владимир Зеленский, комментируя действия американской администрации, в интервью телеканалу ABC выразил недовольство тем, что США перенаправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые изначально предназначались для Киева.
США перебросили часть ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил Хегсет