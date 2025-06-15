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Китайская CNPC начала разведку на нефтегазовых месторождениях Таджикистана
Китайская CNPC начала разведку на нефтегазовых месторождениях Таджикистана - 15.06.2025, ПРАЙМ
Китайская CNPC начала разведку на нефтегазовых месторождениях Таджикистана
Геофизические работы в виде сейсморазведки в формате 2D начались на нефтегазовых месторождениях в юго-западных районах Таджикистана, работы проводит... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T20:43+0300
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ДУШАНБЕ, 15 фев – ПРАЙМ. Геофизические работы в виде сейсморазведки в формате 2D начались на нефтегазовых месторождениях в юго-западных районах Таджикистана, работы проводит национальная нефтегазовая корпорация Китая (CNPC), сообщает пресс-служба таджикского министерства энергетики и водных ресурсов. "В юго-западных районах Таджикистана начались геофизические работы в виде сейсморазведки в формате 2D, данные работы проводит национальная нефтегазовая корпорация Китая (CNPC) в рамках проекта "Бохтар", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что CNPC ведет геолого-геофизические работы на юго-западе страны с 2024 года. "В прошлом году успешно завершены магнито- и гравиразведочные работы на площади 15,4 тысячи квадратных километров, общей стоимостью в 7,4 миллиона долларов", — сообщает пресс-служба. По данным минэнерго, новый этап сейсморазведочных работ в 2D будет проведен на площади 1017 километров, и они позволят выявить перспективные участки бурения с научным обоснованием. Перед началом работ состоялась конференция, посвященная началу этого этапа сейсморазведки, участникам конференции была впервые продемонстрирована работа приборов и оборудования, используемых для сейсморазведки и бурения в 2D.
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китай, cnpc, разведка, нефтегазовое месторождение
Экономика, КИТАЙ, CNPC, разведка, нефтегазовое месторождение
Китайская CNPC начала разведку на нефтегазовых месторождениях Таджикистана
Китайская CNPC начала сейсморазведку на нефтегазовых месторождениях Таджикистана
ДУШАНБЕ, 15 фев – ПРАЙМ. Геофизические работы в виде сейсморазведки в формате 2D начались на нефтегазовых месторождениях в юго-западных районах Таджикистана, работы проводит национальная нефтегазовая корпорация Китая (CNPC), сообщает пресс-служба таджикского министерства энергетики и водных ресурсов.
"В юго-западных районах Таджикистана начались геофизические работы в виде сейсморазведки в формате 2D, данные работы проводит национальная нефтегазовая корпорация Китая (CNPC) в рамках проекта "Бохтар", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что CNPC ведет геолого-геофизические работы на юго-западе страны с 2024 года.
"В прошлом году успешно завершены магнито- и гравиразведочные работы на площади 15,4 тысячи квадратных километров, общей стоимостью в 7,4 миллиона долларов", — сообщает пресс-служба.
По данным минэнерго, новый этап сейсморазведочных работ в 2D будет проведен на площади 1017 километров, и они позволят выявить перспективные участки бурения с научным обоснованием.
Перед началом работ состоялась конференция, посвященная началу этого этапа сейсморазведки, участникам конференции была впервые продемонстрирована работа приборов и оборудования, используемых для сейсморазведки и бурения в 2D.
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