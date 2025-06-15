https://1prime.ru/20250615/taksi-858495103.html

Эксперт рассказал, сколько россияне тратят на такси

Эксперт рассказал, сколько россияне тратят на такси - 15.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, сколько россияне тратят на такси

Экономически активный россиянин в среднем совершает на такси около четырех поездок в месяц, но скорее всего откажется от услуги стоимостью свыше 2 тысяч рублей, | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T08:21+0300

2025-06-15T08:21+0300

2025-06-15T08:21+0300

экономика

бизнес

россия

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Экономически активный россиянин в среднем совершает на такси около четырех поездок в месяц, но скорее всего откажется от услуги стоимостью свыше 2 тысяч рублей, сообщил РИА Новости основатель компании Krytex Булат Килов. "Практически четверть россиян, пользующихся услугами такси, отказываются от поездки после того, как агрегатор вывел стоимость поездки. Чаще всего подобные "отказы" происходят при стоимости заказа от 2 тысяч рублей", - говорит эксперт. В среднем россияне тратят 2,4 тысячи рублей в месяц на такси, что больше прошлогоднего показателя на 10%. Ежемесячно россияне совершают около 280-300 миллионов поездок на такси в месяц, то есть в среднем на одного экономически активного россиянина приходится порядка 3,7 поездки в месяц, приводит данные исследования Килов. При этом стоимость услуги сильно варьируется в зависимости от маршрута и региона. Так, в Москве цена средней поездки уже превышает 850 рублей. При этом примерно каждый третий (34%), кто раньше регулярно пользовался такси, стал время от время отказываться от этих услуг в перспективе последних месяцев, начиная с апреля текущего года, отмечает Килов. Интересно отметить, что 29% постоянных пользователей такси имеют собственный автомобиль, однако в ряде случаев предпочитают именно такси, добавляет Килов. Чаще всего среди целей или причин таких поездок были трансфер в аэропорт или на вокзал, поездка в центр города, поездка с ребенком или праздник и невозможность сесть за руль после. Аналитика подготовлена на основе опроса 2754 россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в городах с развитой инфраструктурой в 51 регионе России. Также использовались агрегированные данные по спросу на услуги такси, полученные от крупных таксопарков-партнеров.

https://1prime.ru/20250603/taksi-858158159.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия