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В ЛНР рассказали о попытке СБУ устроить теракт на День России

В ЛНР рассказали о попытке СБУ устроить теракт на День России - 15.06.2025, ПРАЙМ

В ЛНР рассказали о попытке СБУ устроить теракт на День России

СБУ пыталась доставить в Луганск на День России оружие и взрывчатку из тайника в одном из районов республики, операцию должен был осуществить житель... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T19:38+0300

2025-06-15T19:38+0300

2025-06-15T19:38+0300

происшествия

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ЛУГАНСК, 15 июн - ПРАЙМ. СБУ пыталась доставить в Луганск на День России оружие и взрывчатку из тайника в одном из районов республики, операцию должен был осуществить житель Старобельска, однако мужчина добровольно сдался российским силовым структурам, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР. "Десятого июня на жителя Старобельска вышли представители силовых структур Украины (СБУ - ред.) с задачей с данного места тайник этот взять для того, чтобы привести его в конкретную точку города Луганска", - рассказал представитель военной комендатуры. Он уточнил, что, мужчина, которому за перевоз посылки украинские спецслужбы пообещали вознаграждение, понял, приехав на место, что в тайнике находится оружие и боеприпасы, которые, вероятно, будут использованы против мирных жителей города Луганска, и сам связался с военной комендатурой. "Здесь находится в основном и иностранное вооружение, но на самом деле и украинское тоже", - пояснил представитель военной комендатуры. По его словам, в схроне, который местный житель должен был перевезти в Луганск накануне Дня России, были, помимо стрелкового оружия, гранаты, мины и взрывчатка. Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН "БЕРКУТ-Л" Управления Росгвардии по ЛНР извлекли все содержимое из тайника. "Там была, в том числе, мина направленного действия, довольно мощная, если ее установить на открытой местности, это может до 50 человек одним ее подрывом уничтожить", - рассказал представитель ведомства, комментируя содержание схрона.

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лнр, сбу, теракт