https://1prime.ru/20250615/tovar-858498667.html

В РЭЦ рассказали о переговорах с Китаем по защите товаров из РФ от подделок

В РЭЦ рассказали о переговорах с Китаем по защите товаров из РФ от подделок - 15.06.2025, ПРАЙМ

В РЭЦ рассказали о переговорах с Китаем по защите товаров из РФ от подделок

Россия и Китай ведут межправительственные переговоры, чтобы выработать механизм защиты российских экспортных товаров от подделок, заявила в интервью РИА Новости | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T11:51+0300

2025-06-15T11:51+0300

2025-06-15T11:51+0300

экономика

россия

китай

рф

рэц

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg

МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Россия и Китай ведут межправительственные переговоры, чтобы выработать механизм защиты российских экспортных товаров от подделок, заявила в интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2025 глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. "Сейчас на системной основе Российская Федерация ведет межправительственные переговоры с китайской стороной по формированию механизма контроля за достоверностью российской продукции в точках продажи. Прорабатываются меры по невведению в заблуждение китайского потребителя, в которых заинтересованы, конечно же, и власти Китая", - сказала Никишина. Она добавила, что "мы хотим вывести их на уровень обязательства, пока это отдельные инициативы отдельных правительств". "То есть, наличие знака “Сделано в России” на продукции и магазинах — это гарантия качества и подлинности продукции. На это обращаем внимание китайских партнеров и покупателей. К нам, как к Институту развития на китайской стороне, большое доверие. Мы очень дорожим той репутацией, которую удалось сформировать", - добавила глава РЭЦ. Никишина напомнила, что "в национальных павильонах и магазинах “Сделано в России”, которые мы продолжаем открывать в разных городах Китая, мы гарантируем качество и оригинальность представленной продукции". "Мы увидели спрос и интерес на китайском рынке к российским товарам, но такая популярность породила и вал подделок, а это — всегда риск для имиджа", - заключила она. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20250613/turpotok-858459905.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, рэц