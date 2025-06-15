https://1prime.ru/20250615/tovar-858498667.html
В РЭЦ рассказали о переговорах с Китаем по защите товаров из РФ от подделок
В РЭЦ рассказали о переговорах с Китаем по защите товаров из РФ от подделок - 15.06.2025, ПРАЙМ
В РЭЦ рассказали о переговорах с Китаем по защите товаров из РФ от подделок
Россия и Китай ведут межправительственные переговоры, чтобы выработать механизм защиты российских экспортных товаров от подделок, заявила в интервью РИА Новости | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T11:51+0300
2025-06-15T11:51+0300
2025-06-15T11:51+0300
экономика
россия
китай
рф
рэц
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Россия и Китай ведут межправительственные переговоры, чтобы выработать механизм защиты российских экспортных товаров от подделок, заявила в интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2025 глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. "Сейчас на системной основе Российская Федерация ведет межправительственные переговоры с китайской стороной по формированию механизма контроля за достоверностью российской продукции в точках продажи. Прорабатываются меры по невведению в заблуждение китайского потребителя, в которых заинтересованы, конечно же, и власти Китая", - сказала Никишина. Она добавила, что "мы хотим вывести их на уровень обязательства, пока это отдельные инициативы отдельных правительств". "То есть, наличие знака “Сделано в России” на продукции и магазинах — это гарантия качества и подлинности продукции. На это обращаем внимание китайских партнеров и покупателей. К нам, как к Институту развития на китайской стороне, большое доверие. Мы очень дорожим той репутацией, которую удалось сформировать", - добавила глава РЭЦ. Никишина напомнила, что "в национальных павильонах и магазинах “Сделано в России”, которые мы продолжаем открывать в разных городах Китая, мы гарантируем качество и оригинальность представленной продукции". "Мы увидели спрос и интерес на китайском рынке к российским товарам, но такая популярность породила и вал подделок, а это — всегда риск для имиджа", - заключила она. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20250613/turpotok-858459905.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, рф, рэц
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, РЭЦ
В РЭЦ рассказали о переговорах с Китаем по защите товаров из РФ от подделок
Глава РЭЦ Никишина: Россия и Китай ведут переговоры по защите товаров из РФ от подделок
МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Россия и Китай ведут межправительственные переговоры, чтобы выработать механизм защиты российских экспортных товаров от подделок, заявила в интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2025 глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Сейчас на системной основе Российская Федерация ведет межправительственные переговоры с китайской стороной по формированию механизма контроля за достоверностью российской продукции в точках продажи. Прорабатываются меры по невведению в заблуждение китайского потребителя, в которых заинтересованы, конечно же, и власти Китая", - сказала Никишина.
Она добавила, что "мы хотим вывести их на уровень обязательства, пока это отдельные инициативы отдельных правительств".
"То есть, наличие знака “Сделано в России” на продукции и магазинах — это гарантия качества и подлинности продукции. На это обращаем внимание китайских партнеров и покупателей. К нам, как к Институту развития на китайской стороне, большое доверие. Мы очень дорожим той репутацией, которую удалось сформировать", - добавила глава РЭЦ.
Никишина напомнила, что "в национальных павильонах и магазинах “Сделано в России”, которые мы продолжаем открывать в разных городах Китая, мы гарантируем качество и оригинальность представленной продукции".
"Мы увидели спрос и интерес на китайском рынке к российским товарам, но такая популярность породила и вал подделок, а это — всегда риск для имиджа", - заключила она.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.
В Китае отметили увеличение турпотока из Москвы в Пекин на 83%