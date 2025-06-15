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Трамп заявил, что США не участвовали в последней атаке на Иран

Трамп заявил, что США не участвовали в последней атаке на Иран - 15.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что США не участвовали в последней атаке на Иран

Президент США Трамп заявил, что США "не имели никакого отношения" к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T09:43+0300

2025-06-15T09:43+0300

2025-06-15T09:43+0300

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Президент США Трамп заявил, что США "не имели никакого отношения" к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье. В своей публикации в соцсети Truth Social лидер Штатов также отметил, что США обрушат на Иран "всю мощь " своих вооруженных сил в случае атаки со стороны Исламской республики. "США не имели никакого отношения к ... нападению на Иран. Если Иран каким-либо образом нападет на нас, вся мощь... вооруженных сил США обрушится на вас в невиданных ранее масштабах", - написал президент в соцсети Truth Social. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.

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иран, сша, израиль, магатэ