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Трамп готов рассмотреть Путина в качестве посредника на Ближнем Востоке
Трамп готов рассмотреть Путина в качестве посредника на Ближнем Востоке - 15.06.2025, ПРАЙМ
Трамп готов рассмотреть Путина в качестве посредника на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп в воскресенье на фоне эскалации на Ближнем Востоке заявил телеканалу ABC News, что "открыт" к тому, чтобы российский лидер Владимир... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T18:10+0300
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ВАШИНГТОН, 15 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье на фоне эскалации на Ближнем Востоке заявил телеканалу ABC News, что "открыт" к тому, чтобы российский лидер Владимир Путин выступил посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта. Ранее Трамп сообщал, что США "не имели никакого отношения" к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье. "Трамп также сказал, что он будет "открыт" для посредничества президента России Владимира Путина в конфликте. "Он (Путин - ред.) готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом", - передает телеканал слова Трампа. При этом Трамп отметил, что не исключает будущего участия США в конфликте Израиля и Ирана. "Президент Дональд Трамп заявил ABC News, что "мы можем вмешаться" в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном", - сообщает телеканал. У Трампа и Путина состоялся телефонный разговор в субботу. Трамп после разговора заявил, что разделяет мнение Путина о необходимости прекращения конфликта между Израилем и Ираном.
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Политика, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп готов рассмотреть Путина в качестве посредника на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что "открыт" к тому, чтобы Путин выступил посредником на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 15 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье на фоне эскалации на Ближнем Востоке заявил телеканалу ABC News, что "открыт" к тому, чтобы российский лидер Владимир Путин выступил посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта.
Ранее Трамп сообщал, что США "не имели никакого отношения" к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье.
"Трамп также сказал, что он будет "открыт" для посредничества президента России Владимира Путина в конфликте. "Он (Путин - ред.) готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом", - передает телеканал слова Трампа.
При этом Трамп отметил, что не исключает будущего участия США в конфликте Израиля и Ирана.
"Президент Дональд Трамп заявил ABC News, что "мы можем вмешаться" в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном", - сообщает телеканал.
У Трампа и Путина состоялся телефонный разговор в субботу. Трамп после разговора заявил, что разделяет мнение Путина о необходимости прекращения конфликта между Израилем и Ираном.
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным