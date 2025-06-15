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"Сами не выйдут". Украинцев призвали организовать бунт против Зеленского - 15.06.2025, ПРАЙМ
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"Сами не выйдут". Украинцев призвали организовать бунт против Зеленского
"Сами не выйдут". Украинцев призвали организовать бунт против Зеленского - 15.06.2025, ПРАЙМ
"Сами не выйдут". Украинцев призвали организовать бунт против Зеленского
Чтобы противостоять преступному киевскому режиму, украинцам необходимо сформировать соответствующие политические силы. С таким призывом в своем Telegram-канале... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T16:23+0300
2025-06-15T16:25+0300
политика
украина
николай азаров
бунт
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Чтобы противостоять преступному киевскому режиму, украинцам необходимо сформировать соответствующие политические силы. С таким призывом в своем Telegram-канале выступил экс-премьер Украины Николай Азаров.Он отметил, что "народ никогда сам, без создания политической силы или организационного звена, никуда никогда не выходил и не выйдет", ведь народ идет на протесты не по собственной инициативе, а потому что его "призывают и агитируют".Всех, кто способен создать такую политическую силу, Азаров призвал организовать народный бунт против Владимира Зеленского не просто голосовать за все, что продвигает глава киевского режима, а организовать бунт против него. Отметив, что политика Владимира Зеленского нацелена на уничтожение украинского народа, экономики, промышленности, социальной сферы и инфраструктуры Украины, Азаров призвал украинцев сформировать политические силы для организации бунта против главы киевского режима.С каждым днем пребывания Зеленского у власти Украина все больше деградирует, заключил бывший премьер-министр.
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украина, николай азаров, бунт, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Николай Азаров, бунт, Владимир Зеленский
16:23 15.06.2025 (обновлено: 16:25 15.06.2025)
 
"Сами не выйдут". Украинцев призвали организовать бунт против Зеленского

Азаров: украинцам необходима политическая сила для организации народного бунта

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Чтобы противостоять преступному киевскому режиму, украинцам необходимо сформировать соответствующие политические силы. С таким призывом в своем Telegram-канале выступил экс-премьер Украины Николай Азаров.
Он отметил, что "народ никогда сам, без создания политической силы или организационного звена, никуда никогда не выходил и не выйдет", ведь народ идет на протесты не по собственной инициативе, а потому что его "призывают и агитируют".
Всех, кто способен создать такую политическую силу, Азаров призвал организовать народный бунт против Владимира Зеленского не просто голосовать за все, что продвигает глава киевского режима, а организовать бунт против него.
Отметив, что политика Владимира Зеленского нацелена на уничтожение украинского народа, экономики, промышленности, социальной сферы и инфраструктуры Украины, Азаров призвал украинцев сформировать политические силы для организации бунта против главы киевского режима.
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ПолитикаУКРАИНАНиколай АзаровбунтВладимир Зеленский
 
 
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