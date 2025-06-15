https://1prime.ru/20250615/ukraina-858504017.html
"Сами не выйдут". Украинцев призвали организовать бунт против Зеленского
"Сами не выйдут". Украинцев призвали организовать бунт против Зеленского - 15.06.2025, ПРАЙМ
"Сами не выйдут". Украинцев призвали организовать бунт против Зеленского
Чтобы противостоять преступному киевскому режиму, украинцам необходимо сформировать соответствующие политические силы. С таким призывом в своем Telegram-канале... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T16:23+0300
2025-06-15T16:23+0300
2025-06-15T16:25+0300
политика
украина
николай азаров
бунт
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Чтобы противостоять преступному киевскому режиму, украинцам необходимо сформировать соответствующие политические силы. С таким призывом в своем Telegram-канале выступил экс-премьер Украины Николай Азаров.Он отметил, что "народ никогда сам, без создания политической силы или организационного звена, никуда никогда не выходил и не выйдет", ведь народ идет на протесты не по собственной инициативе, а потому что его "призывают и агитируют".Всех, кто способен создать такую политическую силу, Азаров призвал организовать народный бунт против Владимира Зеленского не просто голосовать за все, что продвигает глава киевского режима, а организовать бунт против него. Отметив, что политика Владимира Зеленского нацелена на уничтожение украинского народа, экономики, промышленности, социальной сферы и инфраструктуры Украины, Азаров призвал украинцев сформировать политические силы для организации бунта против главы киевского режима.С каждым днем пребывания Зеленского у власти Украина все больше деградирует, заключил бывший премьер-министр.
https://1prime.ru/20250614/peregovory-858490633.html
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украина, николай азаров, бунт, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Николай Азаров, бунт, Владимир Зеленский
"Сами не выйдут". Украинцев призвали организовать бунт против Зеленского
Азаров: украинцам необходима политическая сила для организации народного бунта
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ.
Чтобы противостоять преступному киевскому режиму, украинцам необходимо сформировать соответствующие политические силы. С таким призывом в своем Telegram-канале
выступил экс-премьер Украины Николай Азаров.
Он отметил, что "народ никогда сам, без создания политической силы или организационного звена, никуда никогда не выходил и не выйдет", ведь народ идет на протесты не по собственной инициативе, а потому что его "призывают и агитируют".
Всех, кто способен создать такую политическую силу, Азаров призвал организовать народный бунт против Владимира Зеленского не просто голосовать за все, что продвигает глава киевского режима, а организовать бунт против него.
Отметив, что политика Владимира Зеленского нацелена на уничтожение украинского народа, экономики, промышленности, социальной сферы и инфраструктуры Украины, Азаров призвал украинцев сформировать политические силы для организации бунта против главы киевского режима.
"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ
С каждым днем пребывания Зеленского у власти Украина все больше деградирует, заключил бывший премьер-министр.