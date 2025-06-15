https://1prime.ru/20250615/ukraina-858504017.html

"Сами не выйдут". Украинцев призвали организовать бунт против Зеленского

"Сами не выйдут". Украинцев призвали организовать бунт против Зеленского - 15.06.2025, ПРАЙМ

"Сами не выйдут". Украинцев призвали организовать бунт против Зеленского

Чтобы противостоять преступному киевскому режиму, украинцам необходимо сформировать соответствующие политические силы. С таким призывом в своем Telegram-канале... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T16:23+0300

2025-06-15T16:23+0300

2025-06-15T16:25+0300

политика

украина

николай азаров

бунт

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Чтобы противостоять преступному киевскому режиму, украинцам необходимо сформировать соответствующие политические силы. С таким призывом в своем Telegram-канале выступил экс-премьер Украины Николай Азаров.Он отметил, что "народ никогда сам, без создания политической силы или организационного звена, никуда никогда не выходил и не выйдет", ведь народ идет на протесты не по собственной инициативе, а потому что его "призывают и агитируют".Всех, кто способен создать такую политическую силу, Азаров призвал организовать народный бунт против Владимира Зеленского не просто голосовать за все, что продвигает глава киевского режима, а организовать бунт против него. Отметив, что политика Владимира Зеленского нацелена на уничтожение украинского народа, экономики, промышленности, социальной сферы и инфраструктуры Украины, Азаров призвал украинцев сформировать политические силы для организации бунта против главы киевского режима.С каждым днем пребывания Зеленского у власти Украина все больше деградирует, заключил бывший премьер-министр.

https://1prime.ru/20250614/peregovory-858490633.html

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украина, николай азаров, бунт, владимир зеленский