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Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке - 15.06.2025, ПРАЙМ
Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждая Ближний Восток, выразили единство в том, что необходимо прекратить боевые действия, сообщил МИД РФ. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T16:37+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждая Ближний Восток, выразили единство в том, что необходимо прекратить боевые действия, сообщил МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке в связи с силовой акцией Израиля, направленной против Ирана. При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями", - сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны. Кроме того, турецкая сторона выразила высокую оценку неизменной готовности России предпринять посреднические усилия в интересах содействия нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, в рамках налаживания устойчивого переговорного процесса. Ранее источник в турецком МИД сообщил РИА Новости, что главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности. Министр Фидан заявил, что происходящее вызывает беспокойство и что дипломатия - единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор о ядерной деятельности Ирана.
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Политика, РОССИЯ, Общество , ИРАН, ТУРЦИЯ, РФ, Сергей Лавров, МИД
Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Главы МИД России и Турции обсудили Ближний Восток и призвали прекратить боевые действия
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждая Ближний Восток, выразили единство в том, что необходимо прекратить боевые действия, сообщил МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке в связи с силовой акцией Израиля, направленной против Ирана. При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями", - сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны.
Кроме того, турецкая сторона выразила высокую оценку неизменной готовности России предпринять посреднические усилия в интересах содействия нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, в рамках налаживания устойчивого переговорного процесса.
Ранее источник в турецком МИД сообщил РИА Новости, что главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности. Министр Фидан заявил, что происходящее вызывает беспокойство и что дипломатия - единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор о ядерной деятельности Ирана.
Фидан и Лавров обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана, пишут СМИ