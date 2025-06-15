Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке - 15.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250615/vostok-858504148.html
Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке - 15.06.2025, ПРАЙМ
Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждая Ближний Восток, выразили единство в том, что необходимо прекратить боевые действия, сообщил МИД РФ. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T16:37+0300
2025-06-15T16:38+0300
политика
россия
общество
иран
турция
рф
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0f/858504657_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_0c182bc6e0cb68c4e9cde732c52a2ce6.jpg
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждая Ближний Восток, выразили единство в том, что необходимо прекратить боевые действия, сообщил МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке в связи с силовой акцией Израиля, направленной против Ирана. При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями", - сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны. Кроме того, турецкая сторона выразила высокую оценку неизменной готовности России предпринять посреднические усилия в интересах содействия нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, в рамках налаживания устойчивого переговорного процесса. Ранее источник в турецком МИД сообщил РИА Новости, что главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности. Министр Фидан заявил, что происходящее вызывает беспокойство и что дипломатия - единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор о ядерной деятельности Ирана.
https://1prime.ru/20250615/peregovory-858502352.html
иран
турция
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0f/858504657_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_d426bd8f8feb58c0bd9ba2052a993c44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , иран, турция, рф, сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, Общество , ИРАН, ТУРЦИЯ, РФ, Сергей Лавров, МИД
16:37 15.06.2025 (обновлено: 16:38 15.06.2025)
 
Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Главы МИД России и Турции обсудили Ближний Восток и призвали прекратить боевые действия

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча главы МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждая Ближний Восток, выразили единство в том, что необходимо прекратить боевые действия, сообщил МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке в связи с силовой акцией Израиля, направленной против Ирана. При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями", - сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны.
Кроме того, турецкая сторона выразила высокую оценку неизменной готовности России предпринять посреднические усилия в интересах содействия нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, в рамках налаживания устойчивого переговорного процесса.
Ранее источник в турецком МИД сообщил РИА Новости, что главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности. Министр Фидан заявил, что происходящее вызывает беспокойство и что дипломатия - единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор о ядерной деятельности Ирана.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Фидан и Лавров обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана, пишут СМИ
14:53
 
ПолитикаРОССИЯОбществоИРАНТУРЦИЯРФСергей ЛавровМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала