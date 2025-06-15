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Региональные вузы возглавили более половины рейтингов трудоустройства

Региональные вузы возглавили более половины рейтингов трудоустройства - 15.06.2025, ПРАЙМ

Региональные вузы возглавили более половины рейтингов трудоустройства

Первые места в более чем половине рейтингов трудоустройства выпускников занимают региональные вузы, лидирует Санкт-Петербург, за ним следуют Якутия и Московская | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T16:07+0300

2025-06-15T16:07+0300

2025-06-15T16:07+0300

технологии

санкт-петербург

московская область

москва

ниу вшэ

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Первые места в более чем половине рейтингов трудоустройства выпускников занимают региональные вузы, лидирует Санкт-Петербург, за ним следуют Якутия и Московская область, свидетельствуют данные национальных рейтингов трудоустройства выпускников колледжей и вузов. Всего было опубликовано 34 рейтинга для высших учебных заведений, в 20 из них первые места заняли региональные вузы - четыре из Санкт-Петербурга, два из Московской области. Среди вузов Якутска рейтинги возглавили три. В области математических и естественных наук самых востребованных бакалавров готовит Университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), а магистров — филиал НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде. В области сельского хозяйства и сельхознаук рейтинг возглавляет калужский филиал Тимирязевской академии, а магистров — подмосковный Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского. Первое место педагогического рейтинга среди магистров занимает Амурский государственный университет. Национальные рейтинги трудоустройства выпускников опубликованы на портале "Работа России". Всего опубликован 81 рейтинг по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; культура. Позиция в рейтинге определяется на основе доли трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианной зарплаты выпускников на второй год после выпуска.

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санкт-петербург

московская область

москва

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технологии, санкт-петербург, московская область, москва, ниу вшэ