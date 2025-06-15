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Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов
Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов - 15.06.2025, ПРАЙМ
Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов
Пограничная полиция Румынии задержала украинскую пару с 1,4 миллиона долларов, спрятанными под одеждой при попытке въезда в страну через пункт пропуска Сирет,... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T20:06+0300
2025-06-15T20:06+0300
происшествия
румыния
украинцы
задержание
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КИШИНЕВ, 15 июн – ПРАЙМ. Пограничная полиция Румынии задержала украинскую пару с 1,4 миллиона долларов, спрятанными под одеждой при попытке въезда в страну через пункт пропуска Сирет, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье. "В ходе детального досмотра, проведенного на основании обоснованных подозрений, у мужчины было обнаружено 810 тысяч долларов, а у женщины – 590 тысяч долларов, спрятанных на теле под одеждой", – говорится в сообщении. Ни одна из сумм не была задекларирована в соответствии с действующим законодательством о ввозе в страну наличных средств в валюте или национальной монете. Согласно румынскому законодательству, ввоз сумм свыше 10 тысяч евро (или эквивалента в другой валюте) без декларирования запрещен. Вся сумма была конфискована для продолжения расследования, а каждый из задержанных был оштрафован таможенным управлением Сирет на 15 тысяч леев (около 3 тысяч долларов). За нарушение валютного законодательства в Румынии предусмотрены штрафы и конфискация неза­декларированных средств.
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румыния, украинцы, задержание
Происшествия, РУМЫНИЯ, украинцы, задержание
20:06 15.06.2025
 
Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов

Пограничная полиция Румынии задержала украинскую пару с $1,4 миллиона долларов

© CC BY 2.0 / andreistroeФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© CC BY 2.0 / andreistroe
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КИШИНЕВ, 15 июн – ПРАЙМ. Пограничная полиция Румынии задержала украинскую пару с 1,4 миллиона долларов, спрятанными под одеждой при попытке въезда в страну через пункт пропуска Сирет, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье.
"В ходе детального досмотра, проведенного на основании обоснованных подозрений, у мужчины было обнаружено 810 тысяч долларов, а у женщины – 590 тысяч долларов, спрятанных на теле под одеждой", – говорится в сообщении.
Ни одна из сумм не была задекларирована в соответствии с действующим законодательством о ввозе в страну наличных средств в валюте или национальной монете. Согласно румынскому законодательству, ввоз сумм свыше 10 тысяч евро (или эквивалента в другой валюте) без декларирования запрещен.
Вся сумма была конфискована для продолжения расследования, а каждый из задержанных был оштрафован таможенным управлением Сирет на 15 тысяч леев (около 3 тысяч долларов). За нарушение валютного законодательства в Румынии предусмотрены штрафы и конфискация неза­декларированных средств.
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ПроисшествияРУМЫНИЯукраинцызадержание
 
 
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