https://1prime.ru/20250615/zaderzhanie-858507768.html

Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов

Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов - 15.06.2025, ПРАЙМ

Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов

Пограничная полиция Румынии задержала украинскую пару с 1,4 миллиона долларов, спрятанными под одеждой при попытке въезда в страну через пункт пропуска Сирет,... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T20:06+0300

2025-06-15T20:06+0300

2025-06-15T20:06+0300

происшествия

румыния

украинцы

задержание

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/39/841393913_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_9c6c9a4417e0572d49195928a173fd81.jpg

КИШИНЕВ, 15 июн – ПРАЙМ. Пограничная полиция Румынии задержала украинскую пару с 1,4 миллиона долларов, спрятанными под одеждой при попытке въезда в страну через пункт пропуска Сирет, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье. "В ходе детального досмотра, проведенного на основании обоснованных подозрений, у мужчины было обнаружено 810 тысяч долларов, а у женщины – 590 тысяч долларов, спрятанных на теле под одеждой", – говорится в сообщении. Ни одна из сумм не была задекларирована в соответствии с действующим законодательством о ввозе в страну наличных средств в валюте или национальной монете. Согласно румынскому законодательству, ввоз сумм свыше 10 тысяч евро (или эквивалента в другой валюте) без декларирования запрещен. Вся сумма была конфискована для продолжения расследования, а каждый из задержанных был оштрафован таможенным управлением Сирет на 15 тысяч леев (около 3 тысяч долларов). За нарушение валютного законодательства в Румынии предусмотрены штрафы и конфискация неза­декларированных средств.

https://1prime.ru/20250612/zakonoproekt-858441667.html

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

румыния, украинцы, задержание