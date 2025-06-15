https://1prime.ru/20250615/zelenskiy-858496747.html

"Уже исторгли". Зеленский в истерике из-за нового разговора Путина и Трампа

"Уже исторгли". Зеленский в истерике из-за нового разговора Путина и Трампа - 15.06.2025, ПРАЙМ

"Уже исторгли". Зеленский в истерике из-за нового разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировал, что мнение Владимира Зеленского в... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T09:53+0300

2025-06-15T09:53+0300

2025-06-15T10:26+0300

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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировал, что мнение Владимира Зеленского в процессе переговоров по Украине больше не учитывается. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Фактически, Трамп и Путин идут все более близким курсом, идут друг другу на встречу. Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров. Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского", — сказал он в эфире YouTube-канала.Эксперт также подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном развиваются динамично, в то время как отношения между Украиной и США находятся в состоянии забвения.В минувшую субботу Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор, в котором выразили общее желание мирно разрешить конфликт на Украине. Российский президент акцентировал внимание на том, что Москва придерживается Стамбульских договоренностей и готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.

https://1prime.ru/20250614/peregovory-858491757.html

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украина, москва, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, киев, вашингтон