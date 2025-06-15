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"Уже исторгли". Зеленский в истерике из-за нового разговора Путина и Трампа - 15.06.2025, ПРАЙМ
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"Уже исторгли". Зеленский в истерике из-за нового разговора Путина и Трампа
"Уже исторгли". Зеленский в истерике из-за нового разговора Путина и Трампа - 15.06.2025, ПРАЙМ
"Уже исторгли". Зеленский в истерике из-за нового разговора Путина и Трампа
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировал, что мнение Владимира Зеленского в... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T09:53+0300
2025-06-15T10:26+0300
политика
украина
москва
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировал, что мнение Владимира Зеленского в процессе переговоров по Украине больше не учитывается. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Фактически, Трамп и Путин идут все более близким курсом, идут друг другу на встречу. Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров. Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского", — сказал он в эфире YouTube-канала.Эксперт также подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном развиваются динамично, в то время как отношения между Украиной и США находятся в состоянии забвения.В минувшую субботу Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор, в котором выразили общее желание мирно разрешить конфликт на Украине. Российский президент акцентировал внимание на том, что Москва придерживается Стамбульских договоренностей и готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
https://1prime.ru/20250614/peregovory-858491757.html
украина
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украина, москва, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, киев, вашингтон
Политика, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Киев, ВАШИНГТОН
09:53 15.06.2025 (обновлено: 10:26 15.06.2025)
 
"Уже исторгли". Зеленский в истерике из-за нового разговора Путина и Трампа

Соскин: Путин и Трамп уже полностью игнорируют Зеленского в переговорах по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировал, что мнение Владимира Зеленского в процессе переговоров по Украине больше не учитывается. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Фактически, Трамп и Путин идут все более близким курсом, идут друг другу на встречу. Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров. Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского", — сказал он в эфире YouTube-канала.
Эксперт также подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном развиваются динамично, в то время как отношения между Украиной и США находятся в состоянии забвения.
В минувшую субботу Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор, в котором выразили общее желание мирно разрешить конфликт на Украине. Российский президент акцентировал внимание на том, что Москва придерживается Стамбульских договоренностей и готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Вчера, 22:11
 
ПолитикаУКРАИНАМОСКВАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийКиевВАШИНГТОН
 
 
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