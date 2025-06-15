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"Лебединая песня". В Киеве подвели итоги разговора Путина и Трампа
"Лебединая песня". В Киеве подвели итоги разговора Путина и Трампа - 15.06.2025, ПРАЙМ
"Лебединая песня". В Киеве подвели итоги разговора Путина и Трампа
В ходе вчерашнего телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп подтвердили, что они не намерены брать в расчет | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T14:54+0300
2025-06-15T14:54+0300
2025-06-15T14:55+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. В ходе вчерашнего телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп подтвердили, что они не намерены брать в расчет позицию Владимира Зеленского в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал политолог Олег Соскин, ранее занимавший должность советника Леонида Кучмы.Соскин назвал беседу глав государств "очень важным событием", объяснив эту оценку тем, что президенты, судя по их контактам, начинают двигаться навстречу друг другу, сближаясь по целому ряду вопросов. При этом политолог отметил динамичное развитие отношений между Москвой и Вашингтоном, который все более отдаляется от Украины."Зеленского они (Путин и Трамп - прим. ред.) исторгли уже полностью из процесса переговоров, - подчеркнул Соскин. - Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского".Накануне российский и американский лидеры в очередной раз побеседовали по телефону, и в ходе разговора заявили о желании завершить украинский конфликт политико-дипломатическим путем. При этом Путин информировал Трампа о том, что Российская Федерация выполняет достигнутые в Стамбуле договоренности, и заявил о готовности продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
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владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор, владимир зеленский, украина, россия, сша, экспертное мнение
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ, США, экспертное мнение
"Лебединая песня". В Киеве подвели итоги разговора Путина и Трампа
Соскин: Трамп и Путин, обсуждая мир на Украине, игнорируют мнение Зеленского
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. В ходе вчерашнего телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп подтвердили, что они не намерены брать в расчет позицию Владимира Зеленского в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал политолог Олег Соскин, ранее занимавший должность советника Леонида Кучмы.
Соскин назвал беседу глав государств "очень важным событием", объяснив эту оценку тем, что президенты, судя по их контактам, начинают двигаться навстречу друг другу, сближаясь по целому ряду вопросов. При этом политолог отметил динамичное развитие отношений между Москвой и Вашингтоном, который все более отдаляется от Украины.
"Зеленского они (Путин и Трамп - прим. ред.) исторгли уже полностью из процесса переговоров, - подчеркнул Соскин. - Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского".
Накануне российский и американский лидеры в очередной раз побеседовали по телефону, и в ходе разговора заявили о желании завершить украинский конфликт политико-дипломатическим путем. При этом Путин информировал Трампа о том, что Российская Федерация выполняет достигнутые в Стамбуле договоренности, и заявил о готовности продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ