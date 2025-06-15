https://1prime.ru/20250615/zelenskiy-858502665.html

"Лебединая песня". В Киеве подвели итоги разговора Путина и Трампа

"Лебединая песня". В Киеве подвели итоги разговора Путина и Трампа - 15.06.2025, ПРАЙМ

"Лебединая песня". В Киеве подвели итоги разговора Путина и Трампа

В ходе вчерашнего телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп подтвердили, что они не намерены брать в расчет | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T14:54+0300

2025-06-15T14:54+0300

2025-06-15T14:55+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор

владимир зеленский

украина

россия

сша

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg

МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. В ходе вчерашнего телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп подтвердили, что они не намерены брать в расчет позицию Владимира Зеленского в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал политолог Олег Соскин, ранее занимавший должность советника Леонида Кучмы.Соскин назвал беседу глав государств "очень важным событием", объяснив эту оценку тем, что президенты, судя по их контактам, начинают двигаться навстречу друг другу, сближаясь по целому ряду вопросов. При этом политолог отметил динамичное развитие отношений между Москвой и Вашингтоном, который все более отдаляется от Украины."Зеленского они (Путин и Трамп - прим. ред.) исторгли уже полностью из процесса переговоров, - подчеркнул Соскин. - Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского".Накануне российский и американский лидеры в очередной раз побеседовали по телефону, и в ходе разговора заявили о желании завершить украинский конфликт политико-дипломатическим путем. При этом Путин информировал Трампа о том, что Российская Федерация выполняет достигнутые в Стамбуле договоренности, и заявил о готовности продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.

https://1prime.ru/20250614/peregovory-858490633.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор, владимир зеленский, украина, россия, сша, экспертное мнение