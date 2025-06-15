https://1prime.ru/20250615/zelenskiy-858507574.html

"По-настоящему озадачивает". Британский дипломат унизил Зеленского

"По-настоящему озадачивает". Британский дипломат унизил Зеленского - 15.06.2025, ПРАЙМ

"По-настоящему озадачивает". Британский дипломат унизил Зеленского

Дипломат Великобритании Иан Прауд на своей странице в социальной сети X высказал серьезные сомнения, насколько уместно на саммите G7 присутствие Владимира... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T19:45+0300

2025-06-15T19:45+0300

2025-06-15T19:52+0300

экономика

великобритания

дипломат

саммит g7

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Дипломат Великобритании Иан Прауд на своей странице в социальной сети X высказал серьезные сомнения, насколько уместно на саммите G7 присутствие Владимира Зеленского, поскольку тот возглавляет страну с небольшой и при этом крайне коррумпированной экономикой."Кто-нибудь должен мне напомнить. Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7?" - задался риторическим вопросом сотрудник дипломатического корпуса Великобритании.После этого он отметил, что указанное обстоятельство его "по-настоящему озадачивает".О чрезвычайно высоком уровне коррупции на Украине регулярно сообщают СМИ и на Западе, и на самой Украине. Согласно опросу, результаты которого весной прошлого года опубликовало издание "Украинская правда", свыше половины украинских граждан считают, что коррупция в наибольшей степени угрожает развитию государства.

https://1prime.ru/20250615/zelenskiy-858502665.html

великобритания

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великобритания, дипломат, саммит g7, владимир зеленский, украина