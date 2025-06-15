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"По-настоящему озадачивает". Британский дипломат унизил Зеленского - 15.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250615/zelenskiy-858507574.html
"По-настоящему озадачивает". Британский дипломат унизил Зеленского
"По-настоящему озадачивает". Британский дипломат унизил Зеленского - 15.06.2025, ПРАЙМ
"По-настоящему озадачивает". Британский дипломат унизил Зеленского
Дипломат Великобритании Иан Прауд на своей странице в социальной сети X высказал серьезные сомнения, насколько уместно на саммите G7 присутствие Владимира... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T19:45+0300
2025-06-15T19:52+0300
экономика
великобритания
дипломат
саммит g7
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Дипломат Великобритании Иан Прауд на своей странице в социальной сети X высказал серьезные сомнения, насколько уместно на саммите G7 присутствие Владимира Зеленского, поскольку тот возглавляет страну с небольшой и при этом крайне коррумпированной экономикой."Кто-нибудь должен мне напомнить. Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7?" - задался риторическим вопросом сотрудник дипломатического корпуса Великобритании.После этого он отметил, что указанное обстоятельство его "по-настоящему озадачивает".О чрезвычайно высоком уровне коррупции на Украине регулярно сообщают СМИ и на Западе, и на самой Украине. Согласно опросу, результаты которого весной прошлого года опубликовало издание "Украинская правда", свыше половины украинских граждан считают, что коррупция в наибольшей степени угрожает развитию государства.
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великобритания, дипломат, саммит g7, владимир зеленский, украина
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дипломат, саммит G7, Владимир Зеленский, УКРАИНА
19:45 15.06.2025 (обновлено: 19:52 15.06.2025)
 
"По-настоящему озадачивает". Британский дипломат унизил Зеленского

Британский дипломат Прауд усомнился в уместности Зеленского на саммите G7

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Дипломат Великобритании Иан Прауд на своей странице в социальной сети X высказал серьезные сомнения, насколько уместно на саммите G7 присутствие Владимира Зеленского, поскольку тот возглавляет страну с небольшой и при этом крайне коррумпированной экономикой.
"Кто-нибудь должен мне напомнить. Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7?" - задался риторическим вопросом сотрудник дипломатического корпуса Великобритании.
После этого он отметил, что указанное обстоятельство его "по-настоящему озадачивает".
О чрезвычайно высоком уровне коррупции на Украине регулярно сообщают СМИ и на Западе, и на самой Украине. Согласно опросу, результаты которого весной прошлого года опубликовало издание "Украинская правда", свыше половины украинских граждан считают, что коррупция в наибольшей степени угрожает развитию государства.
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ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯДипломатсаммит G7Владимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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