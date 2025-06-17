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СМИ раскрыли, сколько заплатит Зеленский за долгожданное оружие - 17.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, сколько заплатит Зеленский за долгожданное оружие
СМИ раскрыли, сколько заплатит Зеленский за долгожданное оружие - 17.06.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, сколько заплатит Зеленский за долгожданное оружие
Боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot крайне дорого обойдутся Украине, что вызывает крайнее беспокойство у Владимира Зеленского, который так долго | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T09:19+0300
2025-06-17T09:19+0300
вооружения
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украина
киев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot крайне дорого обойдутся Украине, что вызывает крайнее беспокойство у Владимира Зеленского, который так долго ждал их поставки. Об этом пишет Wall Street Journal."Это (Patriot. — Прим. Ред.) дорогое и востребованное оружие, которое Зеленский годами пытался получить в большем количестве. Боеприпасы могут стоить миллионы долларов за один заряд", — сказано в статье.Издание также отмечает, что Украина располагает ограниченным количеством комплексов Patriot, а Соединенные Штаты не спешат поставлять Киеву больше вооружений, включая средства противовоздушной обороны.На прошлой неделе посол Украины Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые он получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Он выразил сожаление по поводу недостаточного внимания к этой теме в прессе и опроверг слухи о том, что Тель-Авив не оказывает Киеву военной помощи.Однако позже Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что утверждения посла не соответствуют действительности. В свою очередь, Wall Street Journal писала о том, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально предназначались для Киева, в пользу американских ВВС на Ближнем Востоке.
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владимир зеленский, украина, киев, сша, дональд трамп, wsj
Вооружения, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Киев, США, Дональд Трамп, WSJ
09:19 17.06.2025
 
СМИ раскрыли, сколько заплатит Зеленский за долгожданное оружие

WSJ: один заряд из ЗРК Patriot может обойтись Зеленскому в миллионы долларов

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot крайне дорого обойдутся Украине, что вызывает крайнее беспокойство у Владимира Зеленского, который так долго ждал их поставки. Об этом пишет Wall Street Journal.
"Это (Patriot. — Прим. Ред.) дорогое и востребованное оружие, которое Зеленский годами пытался получить в большем количестве. Боеприпасы могут стоить миллионы долларов за один заряд", — сказано в статье.
Издание также отмечает, что Украина располагает ограниченным количеством комплексов Patriot, а Соединенные Штаты не спешат поставлять Киеву больше вооружений, включая средства противовоздушной обороны.
На прошлой неделе посол Украины Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые он получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Он выразил сожаление по поводу недостаточного внимания к этой теме в прессе и опроверг слухи о том, что Тель-Авив не оказывает Киеву военной помощи.
Однако позже Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что утверждения посла не соответствуют действительности. В свою очередь, Wall Street Journal писала о том, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально предназначались для Киева, в пользу американских ВВС на Ближнем Востоке.
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ВооруженияВладимир ЗеленскийУКРАИНАКиевСШАДональд ТрампWSJ
 
 
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