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Фондовые индексы АТР преимущественно торгуются в минусе
Фондовые индексы АТР преимущественно торгуются в минусе - 17.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР преимущественно торгуются в минусе
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно снижаются, рынки оценивают геополитические риски вокруг стран... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T08:24+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно снижаются, рынки оценивают геополитические риски вокруг стран Ближнего Востока, а также итоги заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,19% - до 3 382,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,04%, до 2 012,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,12%, до 24 031,6 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,33% - до 2 936,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,16%, до 8 534,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,55%, до 38 521,5 пункта. "Внимание по-прежнему будет сфокусировано на геополитических новостях, но пока конфликт между Израилем и Ираном остается ограниченным, маловероятно, что он окажет существенное влияние на рынки", - цитирует агентство Блумберг основателя и президента Sevens Report Research Тома Эссеи (Tom Essaye). Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. Во вторник були опубликованы итоги июньского заседания Банка Японии, согласно которым регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%.
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рынок, торги, израиль, иран, банк японии, shenzhen composite, hang seng index
Экономика, Рынок, Торги, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Банк Японии, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно снижаются, рынки оценивают геополитические риски вокруг стран Ближнего Востока, а также итоги заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,19% - до 3 382,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,04%, до 2 012,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,12%, до 24 031,6 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,33% - до 2 936,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,16%, до 8 534,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,55%, до 38 521,5 пункта.
"Внимание по-прежнему будет сфокусировано на геополитических новостях, но пока конфликт между Израилем и Ираном остается ограниченным, маловероятно, что он окажет существенное влияние на рынки", - цитирует агентство Блумберг основателя и президента Sevens Report Research Тома Эссеи (Tom Essaye).
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Во вторник були опубликованы итоги июньского заседания Банка Японии, согласно которым регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%.
Фондовые индексы АТР выросли в понедельник