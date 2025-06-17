https://1prime.ru/20250617/atr-858570186.html
Фондовые индексы АТР в основном снизились
Фондовые индексы АТР в основном снизились - 17.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном снизились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в минусе после решений финансовых регуляторов разных... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T11:58+0300
2025-06-17T11:58+0300
2025-06-17T11:58+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
австралия
дональд трамп
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в минусе после решений финансовых регуляторов разных стран, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 3 387,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,12%, до 2 010,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,34%, до 23 980,3 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,12%, до 2 950,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,08%, до 8 541,3 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,67% - до 38 567,5 пункта. Аналитики полагают, что текущую траекторию фондовых индексов определяют решения мировых центральных банков. Так, ранее во вторник центробанк Японии по итогам двухдневного заседания сохранил учётную ставку на уровне 0,5%. "Реакция рынков сдержанная. Вероятно, они ожидают дополнительных комментариев от главы центробанка Уэды... Мы все еще находимся в условиях неопределенности, создаваемой американскими пошлинами и событиями на Ближнем Востоке", - заявил агентству аналитик Fukuoka Financial Group Тору Сасаки (Tohry Sasaki). Кроме того, участники рынка во вторник могут обращать внимание на опубликованный центробанком Кореи протокол по итогам заседания, состоявшегося 29 мая. По сообщению агентства Рейтер, в документе указано, что регулятору необходимо продолжать смягчение монетарной политики для поддержания экономического роста страны, но вместе с тем отмечается, что следует учитывать изменения в тарифной политике США. Что касается динамики австралийского индекса, то на нее могли повлиять новости об отмене первой личной встречи премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и президента США Дональда Трампа из-за его преждевременного возвращения в Штаты в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, по данными телеканала 9News со ссылкой на источник в канцелярии австралийского премьера. Ранее глава австралийского правительства заявлял о намерении обсудить реализацию соглашений в рамках партнерства AUKUS (трехстороннее соглашение в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США). Также Альбанезе рассчитывал поднять вопрос об отмене американских пошлин на австралийскую сталь и алюминий. Также инвесторы могут ожидать решений Федеральной резервной системы (ФРС) США на предстоящем заседании регулятора 17-18 июня. По данным CME Group, 99,9% аналитиков прогнозируют сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне - 4,25-4,5%. "Опасения по поводу фискальной политики США могли привести к диверсификации притока средств инвесторов в азиатские активы", - приводит Рейтер мнение главы отдела исследований Азии в ANZ Хуна Го (Khoon Goh).
https://1prime.ru/20250617/atr--858559469.html
сша
австралия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:1560:1170_1920x0_80_0_0_300bdefc5ea138c630e3f61741b32b0a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, сша, австралия, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, АВСТРАЛИЯ, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР в основном снизились
Фондовые индексы АТР в основном снизились на сигналах мировых регуляторов
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в минусе после решений финансовых регуляторов разных стран, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 3 387,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,12%, до 2 010,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,34%, до 23 980,3 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,12%, до 2 950,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,08%, до 8 541,3 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,67% - до 38 567,5 пункта.
Аналитики полагают, что текущую траекторию фондовых индексов определяют решения мировых центральных банков. Так, ранее во вторник центробанк Японии по итогам двухдневного заседания сохранил учётную ставку на уровне 0,5%.
"Реакция рынков сдержанная. Вероятно, они ожидают дополнительных комментариев от главы центробанка Уэды... Мы все еще находимся в условиях неопределенности, создаваемой американскими пошлинами и событиями на Ближнем Востоке", - заявил агентству аналитик Fukuoka Financial Group Тору Сасаки (Tohry Sasaki).
Кроме того, участники рынка во вторник могут обращать внимание на опубликованный центробанком Кореи протокол по итогам заседания, состоявшегося 29 мая. По сообщению агентства Рейтер, в документе указано, что регулятору необходимо продолжать смягчение монетарной политики для поддержания экономического роста страны, но вместе с тем отмечается, что следует учитывать изменения в тарифной политике США.
Что касается динамики австралийского индекса, то на нее могли повлиять новости об отмене первой личной встречи премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и президента США Дональда Трампа из-за его преждевременного возвращения в Штаты в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, по данными телеканала 9News со ссылкой на источник в канцелярии австралийского премьера.
Ранее глава австралийского правительства заявлял о намерении обсудить реализацию соглашений в рамках партнерства AUKUS (трехстороннее соглашение в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США). Также Альбанезе рассчитывал поднять вопрос об отмене американских пошлин на австралийскую сталь и алюминий.
Также инвесторы могут ожидать решений Федеральной резервной системы (ФРС) США на предстоящем заседании регулятора 17-18 июня. По данным CME Group, 99,9% аналитиков прогнозируют сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне - 4,25-4,5%.
"Опасения по поводу фискальной политики США могли привести к диверсификации притока средств инвесторов в азиатские активы", - приводит Рейтер мнение главы отдела исследований Азии в ANZ Хуна Го (Khoon Goh).
Фондовые индексы АТР преимущественно торгуются в минусе