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SriLankan Airlines может возобновить прямые рейсы в Россию

SriLankan Airlines может возобновить прямые рейсы в Россию - 17.06.2025, ПРАЙМ

SriLankan Airlines может возобновить прямые рейсы в Россию

Власти Шри-Ланки надеются возобновить прямые рейсы SriLankan Airlines из Коломбо в Москву в первой половине 2026 года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T08:37+0300

2025-06-17T08:37+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки надеются возобновить прямые рейсы SriLankan Airlines из Коломбо в Москву в первой половине 2026 года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД страны Руван Ранасинхге. "Москва входит в число направлений, которые рассматриваются. Мы надеемся возобновить прямые рейсы из Коломбо в Москву в первой половине 2026 года", - сказал Ранасинхге. Он отметил, что маршрут находится в числе приоритетных на фоне наращивания флота авиакомпании. В марте 2022 года SriLankan Airlines прекратила полнты в Россию. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.

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