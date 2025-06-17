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SriLankan Airlines может возобновить прямые рейсы в Россию - 17.06.2025, ПРАЙМ
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SriLankan Airlines может возобновить прямые рейсы в Россию
SriLankan Airlines может возобновить прямые рейсы в Россию - 17.06.2025, ПРАЙМ
SriLankan Airlines может возобновить прямые рейсы в Россию
Власти Шри-Ланки надеются возобновить прямые рейсы SriLankan Airlines из Коломбо в Москву в первой половине 2026 года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T08:37+0300
2025-06-17T08:37+0300
бизнес
россия
шри-ланка
мид
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки надеются возобновить прямые рейсы SriLankan Airlines из Коломбо в Москву в первой половине 2026 года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД страны Руван Ранасинхге. "Москва входит в число направлений, которые рассматриваются. Мы надеемся возобновить прямые рейсы из Коломбо в Москву в первой половине 2026 года", - сказал Ранасинхге. Он отметил, что маршрут находится в числе приоритетных на фоне наращивания флота авиакомпании. В марте 2022 года SriLankan Airlines прекратила полнты в Россию. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.
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бизнес, россия, шри-ланка, мид
Бизнес, РОССИЯ, ШРИ-ЛАНКА, МИД
08:37 17.06.2025
 
SriLankan Airlines может возобновить прямые рейсы в Россию

SriLankan Airlines может возобновить прямые рейсы в Россию в первой половине 2026 года

Флаг Шри-Ланки
Флаг Шри-Ланки
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки надеются возобновить прямые рейсы SriLankan Airlines из Коломбо в Москву в первой половине 2026 года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД страны Руван Ранасинхге.
"Москва входит в число направлений, которые рассматриваются. Мы надеемся возобновить прямые рейсы из Коломбо в Москву в первой половине 2026 года", - сказал Ранасинхге.
Он отметил, что маршрут находится в числе приоритетных на фоне наращивания флота авиакомпании.
В марте 2022 года SriLankan Airlines прекратила полнты в Россию.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.
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