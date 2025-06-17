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Flydubai приостановила полеты в Иран, Ирак, Израиль и Сирию до 30 июня

Flydubai приостановила полеты в Иран, Ирак, Израиль и Сирию до 30 июня - 17.06.2025, ПРАЙМ

Flydubai приостановила полеты в Иран, Ирак, Израиль и Сирию до 30 июня

Рейсы flydubai в Иран, Ирак, Израиль и Сирию приостановлены до 30 июня, полеты в Иорданию и Ливан возобновились в дневное время 17 июня, сообщил РИА Новости... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T11:41+0300

2025-06-17T11:41+0300

2025-06-17T11:41+0300

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ДУБАЙ, 17 июн - ПРАЙМ. Рейсы flydubai в Иран, Ирак, Израиль и Сирию приостановлены до 30 июня, полеты в Иорданию и Ливан возобновились в дневное время 17 июня, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. "Мы возобновили полеты по всей нашей сети, где позволяют условия, хотя возможны некоторые задержки из-за продолжающихся ограничений воздушного пространства", - отметил представитель. Ранее авиакомпания flydubai продлила отмену рейсов в Иран, Ирак, Израиль и Сирию до 20 июня. Авиакомпания flydubai возобновила полеты в большинство российских городов и страны ближнего зарубежья с 15 июня. В период 13 и 14 июня авиакомпания flydubai отменяла все рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Киргизию, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары при помощи ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.

https://1prime.ru/20250616/reys-858533146.html

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бизнес, иран, израиль, ирак