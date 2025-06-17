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Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5% - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5%
Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5%
Банк Японии (центробанк страны) сохранил учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам июньского заседания, следует из заявления регулятора. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T07:47+0300
2025-06-17T07:47+0300
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финансы
экономика
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) сохранил учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам июньского заседания, следует из заявления регулятора. Решение регулятора по величине учетной ставки совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "На состоявшемся сегодня заседании по денежно-кредитной политике правление Банка Японии единогласно приняло решение установить следующее направление для операций на денежном рынке на период до следующего заседания: Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,5%", - говорится в релизе. На заседании также принято решение большинством (восемь голосов против одного) о сокращении ежемесячных покупок гособлигаций до достижения ими уровня примерно в 2 триллиона иен в январе-марте 2027 года, или примерно на 400 миллиардов иен каждый календарный квартал до января-марта 2026 года и примерно 200 миллиардов иен каждый календарный квартал с апреля-июня 2026 года. В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В 2024 году Банк Японии повышал ставку дважды: в марте - до 0-0,1%, в июле - до 0,25%. В текущем году на заседании в январе регулятор повысил ставку до 0,5%.
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Банки, Финансы, Экономика, ЯПОНИЯ, МОСКВА, Банк Японии
07:47 17.06.2025
 
Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5%

Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5% по итогам июньского заседания

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) сохранил учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам июньского заседания, следует из заявления регулятора.
Решение регулятора по величине учетной ставки совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"На состоявшемся сегодня заседании по денежно-кредитной политике правление Банка Японии единогласно приняло решение установить следующее направление для операций на денежном рынке на период до следующего заседания: Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,5%", - говорится в релизе.
На заседании также принято решение большинством (восемь голосов против одного) о сокращении ежемесячных покупок гособлигаций до достижения ими уровня примерно в 2 триллиона иен в январе-марте 2027 года, или примерно на 400 миллиардов иен каждый календарный квартал до января-марта 2026 года и примерно 200 миллиардов иен каждый календарный квартал с апреля-июня 2026 года.
В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В 2024 году Банк Японии повышал ставку дважды: в марте - до 0-0,1%, в июле - до 0,25%. В текущем году на заседании в январе регулятор повысил ставку до 0,5%.
 
ЭкономикаБанкиФинансыЯПОНИЯМОСКВАБанк Японии
 
 
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