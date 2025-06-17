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"Газпром" планирует достроить завод по сжижению газа в Белоруссии
"Газпром" планирует достроить завод по сжижению газа в Белоруссии - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром" планирует достроить завод по сжижению газа в Белоруссии
"Газпром" планирует достроить завод по сжижению природного газа (СПГ) в Белоруссии мощностью 3,36 тысячи тонн в 2025–2026 годы, сообщается в журнале... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T00:17+0300
2025-06-17T00:17+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Газпром" планирует достроить завод по сжижению природного газа (СПГ) в Белоруссии мощностью 3,36 тысячи тонн в 2025–2026 годы, сообщается в журнале "Росконгресса" к ПМЭФ-2025.
"Начало строительства в 2024 году, открытие планируется в 2025–2026 годы", – отмечается в журнале.
Указано, что инвестиции "Газпрома" составляют менее одного миллиарда рублей. Завод будет построен в индустриальном парке "Великий Камень". В конце 2023 года Виктор Каранкевич (тогда занимал пост министра энергетики, сейчас вице-премьер Белоруссии) сообщал, что ориентировочный срок реализации проекта – 2024 год.
Кроме того, как отмечается в журнале "Росконгресса", инвестиции со стороны России в модернизацию газовой системы Армении составляют 270 миллионов долларов. Речь идет о расширении Абовянской станции хранения газа, реконструкции газопроводов, подключении новых абонентов. Окончание работ ожидается в 2028 году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Энергетика, Газ, Экономика, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, АРМЕНИЯ, Газпром, Росконгресс
"Газпром" планирует достроить завод по сжижению газа в Белоруссии
"Росконгресс": "Газпром" планирует достроить завод по сжижению газа в Белоруссии
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Газпром" планирует достроить завод по сжижению природного газа (СПГ) в Белоруссии мощностью 3,36 тысячи тонн в 2025–2026 годы, сообщается в журнале "Росконгресса" к ПМЭФ-2025.
"Начало строительства в 2024 году, открытие планируется в 2025–2026 годы", – отмечается в журнале.
Указано, что инвестиции "Газпрома" составляют менее одного миллиарда рублей. Завод будет построен в индустриальном парке "Великий Камень". В конце 2023 года Виктор Каранкевич (тогда занимал пост министра энергетики, сейчас вице-премьер Белоруссии) сообщал, что ориентировочный срок реализации проекта – 2024 год.
Кроме того, как отмечается в журнале "Росконгресса", инвестиции со стороны России в модернизацию газовой системы Армении составляют 270 миллионов долларов. Речь идет о расширении Абовянской станции хранения газа, реконструкции газопроводов, подключении новых абонентов. Окончание работ ожидается в 2028 году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.