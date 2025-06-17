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Биржи Европы закрылись снижением
Биржи Европы закрылись снижением - 17.06.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись снижением
Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника снижением на 0,5-1%, свидетельствуют данные бирж. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T19:53+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника снижением на 0,5-1%, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,46% - до 8 834,03 пункта, французский CAC 40 - на 0,76%, до 7 683,73 пункта, немецкий DAX - на 1,12%, до 23 434,65 пункта. Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Ирана и Израиля, поскольку усиление геополитической напряженности негативно влияет на фондовые рынки. Во вторник были опубликованы данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне поднялся до 47,5 пункта с 25,2 пункта в мае. Аналитики ждали рост показателя лишь до 35 пунктов. На этой неделе также пройдет заседание Банка Англии, итоги которого станут известны в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25%.
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рынок, индексы, торги, москва, европа, иран, dax, банк англии
Рынок, Индексы, Торги, МОСКВА, ЕВРОПА, ИРАН, DAX, Банк Англии, Экономика
Биржи Европы закрылись снижением
Биржи Европы закрылись снижением на 0,5-1% на новостях из Ирана и Израиля
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника снижением на 0,5-1%, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,46% - до 8 834,03 пункта, французский CAC 40 - на 0,76%, до 7 683,73 пункта, немецкий DAX - на 1,12%, до 23 434,65 пункта.
Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Ирана и Израиля, поскольку усиление геополитической напряженности негативно влияет на фондовые рынки.
Во вторник были опубликованы данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне поднялся до 47,5 пункта с 25,2 пункта в мае. Аналитики ждали рост показателя лишь до 35 пунктов.
На этой неделе также пройдет заседание Банка Англии, итоги которого станут известны в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25%.
Цены на нефть растут почти на 2%