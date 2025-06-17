https://1prime.ru/20250617/birzhi-858590051.html

Биржи Европы закрылись снижением

Биржи Европы закрылись снижением - 17.06.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись снижением

Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника снижением на 0,5-1%, свидетельствуют данные бирж. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T19:53+0300

2025-06-17T19:53+0300

2025-06-17T19:53+0300

рынок

индексы

торги

москва

европа

иран

dax

банк англии

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/77151/19/771511919_0:45:1500:889_1920x0_80_0_0_fcc8c2eed2fb45059a609815a9ee0cd4.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника снижением на 0,5-1%, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,46% - до 8 834,03 пункта, французский CAC 40 - на 0,76%, до 7 683,73 пункта, немецкий DAX - на 1,12%, до 23 434,65 пункта. Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Ирана и Израиля, поскольку усиление геополитической напряженности негативно влияет на фондовые рынки. Во вторник были опубликованы данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне поднялся до 47,5 пункта с 25,2 пункта в мае. Аналитики ждали рост показателя лишь до 35 пунктов. На этой неделе также пройдет заседание Банка Англии, итоги которого станут известны в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25%.

https://1prime.ru/20250617/neft--858577430.html

москва

европа

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, москва, европа, иран, dax, банк англии