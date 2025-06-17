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С возвращающихся брендов хотят взимать компенсации за убытки - 17.06.2025, ПРАЙМ
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С возвращающихся брендов хотят взимать компенсации за убытки
С возвращающихся брендов хотят взимать компенсации за убытки - 17.06.2025, ПРАЙМ
С возвращающихся брендов хотят взимать компенсации за убытки
Общественные активисты предложили правительству условия для возвращения иностранных брендов в Россию, включая компенсацию убытков для потребителей при нарушении | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:38+0300
2025-06-17T10:38+0300
экономика
россия
бренды
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Общественные активисты предложили правительству условия для возвращения иностранных брендов в Россию, включая компенсацию убытков для потребителей при нарушении прав и отключении функций продуктов, сообщают "Известия"."Отключение функций товара в течение гарантийного срока и срока службы недопустимо, мы уверены, что это следует признавать недостатком товара, при котором потребитель вправе потребовать у изготовителя или импортера вернуться ему уплаченные деньги за эту продукцию", - отметил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов.Согласно изданию, предлагается создание специального фонда на основе взносов компаний, который будет использоваться для дальнейших компенсаций потребителям. ОПИ оценивает объем продаж ушедших брендов на рынке России в 8 трлн рублей, предлагая создать фонд в размере не менее 400 млрд рублей.Взнос в фонд стал бы обязательным условием для возвращения брендов в страну и может также использоваться для программ импортозамещения. Целью является защита прав потребителей и обеспечение справедливости в отношениях с иностранными компаниями.
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россия, бренды
Экономика, РОССИЯ, Бренды
10:38 17.06.2025
 
С возвращающихся брендов хотят взимать компенсации за убытки

"Известия": с возвращающихся брендов предложили брать компенсации за убытки

© Фото : Unsplash/Artificial PhotographyМагазин одежды
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© Фото : Unsplash/Artificial Photography
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Общественные активисты предложили правительству условия для возвращения иностранных брендов в Россию, включая компенсацию убытков для потребителей при нарушении прав и отключении функций продуктов, сообщают "Известия".
"Отключение функций товара в течение гарантийного срока и срока службы недопустимо, мы уверены, что это следует признавать недостатком товара, при котором потребитель вправе потребовать у изготовителя или импортера вернуться ему уплаченные деньги за эту продукцию", - отметил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов.
Согласно изданию, предлагается создание специального фонда на основе взносов компаний, который будет использоваться для дальнейших компенсаций потребителям. ОПИ оценивает объем продаж ушедших брендов на рынке России в 8 трлн рублей, предлагая создать фонд в размере не менее 400 млрд рублей.
Взнос в фонд стал бы обязательным условием для возвращения брендов в страну и может также использоваться для программ импортозамещения. Целью является защита прав потребителей и обеспечение справедливости в отношениях с иностранными компаниями.
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