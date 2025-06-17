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С возвращающихся брендов хотят взимать компенсации за убытки

С возвращающихся брендов хотят взимать компенсации за убытки - 17.06.2025, ПРАЙМ

С возвращающихся брендов хотят взимать компенсации за убытки

Общественные активисты предложили правительству условия для возвращения иностранных брендов в Россию, включая компенсацию убытков для потребителей при нарушении | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T10:38+0300

2025-06-17T10:38+0300

2025-06-17T10:38+0300

экономика

россия

бренды

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Общественные активисты предложили правительству условия для возвращения иностранных брендов в Россию, включая компенсацию убытков для потребителей при нарушении прав и отключении функций продуктов, сообщают "Известия"."Отключение функций товара в течение гарантийного срока и срока службы недопустимо, мы уверены, что это следует признавать недостатком товара, при котором потребитель вправе потребовать у изготовителя или импортера вернуться ему уплаченные деньги за эту продукцию", - отметил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов.Согласно изданию, предлагается создание специального фонда на основе взносов компаний, который будет использоваться для дальнейших компенсаций потребителям. ОПИ оценивает объем продаж ушедших брендов на рынке России в 8 трлн рублей, предлагая создать фонд в размере не менее 400 млрд рублей.Взнос в фонд стал бы обязательным условием для возвращения брендов в страну и может также использоваться для программ импортозамещения. Целью является защита прав потребителей и обеспечение справедливости в отношениях с иностранными компаниями.

https://1prime.ru/20250616/tramp-858541502.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бренды