Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канада объявила о новых антироссийских санкциях и выделении помощи Украине - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250617/canada-858589174.html
Канада объявила о новых антироссийских санкциях и выделении помощи Украине
Канада объявила о новых антироссийских санкциях и выделении помощи Украине - 17.06.2025, ПРАЙМ
Канада объявила о новых антироссийских санкциях и выделении помощи Украине
Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций, якобы задействованных в схемах обхода текущих ограничений,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T19:03+0300
2025-06-17T19:03+0300
мировая экономика
россия
канада
вашингтон
украина
марк карни
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855737115_27:453:1286:1161_1920x0_80_0_0_e9f046927a72a69e6de1a56166723b37.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций, якобы задействованных в схемах обхода текущих ограничений, заявил премьер-министр Марк Карни на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита G7. "Сегодня Канада объявляет о ряде санкционных мер — в первую очередь против ряда физических лиц в России и более 40 организаций в России и за её пределами, пытающихся способствовать обходу санкций", — сказал Карни. Кроме того, он сообщил, что Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов.В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений.
https://1prime.ru/20250617/medvedev-858574983.html
канада
вашингтон
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855737115_158:434:1221:1231_1920x0_80_0_0_86cd778e38cb51e1879a5384a0f0d0e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, канада, вашингтон, украина, марк карни, владимир зеленский
Мировая экономика, РОССИЯ, КАНАДА, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Марк Карни, Владимир Зеленский
19:03 17.06.2025
 
Канада объявила о новых антироссийских санкциях и выделении помощи Украине

Премьер Карни: Канада вводит новые санкции против России и выделяет Украине $2 млрд помощи

© Фото : Official social media page of Mark Carney24-й премьер-министр Канады Марк Карни
24-й премьер-министр Канады Марк Карни - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© Фото : Official social media page of Mark Carney
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций, якобы задействованных в схемах обхода текущих ограничений, заявил премьер-министр Марк Карни на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита G7.
"Сегодня Канада объявляет о ряде санкционных мер — в первую очередь против ряда физических лиц в России и более 40 организаций в России и за её пределами, пытающихся способствовать обходу санкций", — сказал Карни.
Кроме того, он сообщил, что Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов.
В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений.
% Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Медведев назвал G7 "мертвым клубом"
13:49
 
Мировая экономикаРОССИЯКАНАДАВАШИНГТОНУКРАИНАМарк КарниВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала