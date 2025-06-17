https://1prime.ru/20250617/canada-858589174.html
Канада объявила о новых антироссийских санкциях и выделении помощи Украине
Канада объявила о новых антироссийских санкциях и выделении помощи Украине - 17.06.2025, ПРАЙМ
Канада объявила о новых антироссийских санкциях и выделении помощи Украине
Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций, якобы задействованных в схемах обхода текущих ограничений,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T19:03+0300
2025-06-17T19:03+0300
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ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций, якобы задействованных в схемах обхода текущих ограничений, заявил премьер-министр Марк Карни на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита G7. "Сегодня Канада объявляет о ряде санкционных мер — в первую очередь против ряда физических лиц в России и более 40 организаций в России и за её пределами, пытающихся способствовать обходу санкций", — сказал Карни. Кроме того, он сообщил, что Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов.В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений.
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мировая экономика, россия, канада, вашингтон, украина, марк карни, владимир зеленский
Мировая экономика, РОССИЯ, КАНАДА, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Марк Карни, Владимир Зеленский
Канада объявила о новых антироссийских санкциях и выделении помощи Украине
Премьер Карни: Канада вводит новые санкции против России и выделяет Украине $2 млрд помощи
ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций, якобы задействованных в схемах обхода текущих ограничений, заявил премьер-министр Марк Карни на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита G7.
"Сегодня Канада объявляет о ряде санкционных мер — в первую очередь против ряда физических лиц в России и более 40 организаций в России и за её пределами, пытающихся способствовать обходу санкций", — сказал Карни.
Кроме того, он сообщил, что Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов.
В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений.
Медведев назвал G7 "мертвым клубом"