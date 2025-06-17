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Чистая прибыль "Ростеха" в 2024 году выросла на 119%

Чистая прибыль "Ростеха" в 2024 году выросла на 119% - 17.06.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Ростеха" в 2024 году выросла на 119%

Выручка "Ростеха" в 2024 году выросла на 27% - до 3,61 триллиона рублей, чистая прибыль - на 119%, до 131,5 миллиарда рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T14:55+0300

2025-06-17T14:55+0300

2025-06-17T14:58+0300

экономика

промышленность

россия

рф

сергей чемезов

владимир путин

ростех

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Выручка "Ростеха" в 2024 году выросла на 27% - до 3,61 триллиона рублей, чистая прибыль - на 119%, до 131,5 миллиарда рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Наша выручка выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Сегодня составляет 3 триллиона 610 миллиардов. Чистая прибыль увеличилась на 119% и составляет 131 миллиард 500 миллионов. Выработка на одного работника также увеличилась, на 20% по сравнению с прошлым годом, и составила 5,2 миллиона рублей на человека", - сказал Чемезов.

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промышленность, россия, рф, сергей чемезов, владимир путин, ростех