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"Ростех" создал новую систему РЭБ для защиты от беспилотников - 17.06.2025, ПРАЙМ
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"Ростех" создал новую систему РЭБ для защиты от беспилотников
"Ростех" создал новую систему РЭБ для защиты от беспилотников - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Ростех" создал новую систему РЭБ для защиты от беспилотников
"Ростех" создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп" для защиты от дронов. Об этом рассказал госкорпорации Сергей Чемезов. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:47+0300
2025-06-17T15:48+0300
вооружения
технологии
москва
сергей чемезов
владимир путин
ростех
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Ростех" создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп" для защиты от дронов. Об этом рассказал госкорпорации Сергей Чемезов. "У нас появилась новая система, новый комплекс, называется "СЕРП ВС-13Д". Он способен обнаруживать и подавлять, в том числе, FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот. Этот "СЕРП" сегодня у нас стоит на многих наших предприятиях оборонных, в том числе на "боеприпасах" (на предприятиях, производящих снаряды и боеприпасы - ред.), и тем самым он защищает достаточно хорошо от налета беспилотников", - заявил Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, он рассказал главе государства, что хорошо себя зарекомендовали мини-радары от холдинга "Высокоточные комплексы", контролирующие воздушное пространство. "Они улавливают малозаметные цели в виде беспилотников. Естественно, они в поле, если будут работать в паре с панцирем это, в общем-то, очень эффективно", - добавил глава "Ростеха".
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технологии, москва, сергей чемезов, владимир путин, ростех
Вооружения, Технологии, МОСКВА, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех
15:47 17.06.2025 (обновлено: 15:48 17.06.2025)
 
"Ростех" создал новую систему РЭБ для защиты от беспилотников

Чемезов: "Ростех" создал новую систему РЭБ "Серп" для защиты от дронов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк%Презентация нового бренда концерна "Калашников"
%Презентация нового бренда концерна Калашников - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Ростех" создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп" для защиты от дронов. Об этом рассказал госкорпорации Сергей Чемезов.
"У нас появилась новая система, новый комплекс, называется "СЕРП ВС-13Д". Он способен обнаруживать и подавлять, в том числе, FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот. Этот "СЕРП" сегодня у нас стоит на многих наших предприятиях оборонных, в том числе на "боеприпасах" (на предприятиях, производящих снаряды и боеприпасы - ред.), и тем самым он защищает достаточно хорошо от налета беспилотников", - заявил Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кроме того, он рассказал главе государства, что хорошо себя зарекомендовали мини-радары от холдинга "Высокоточные комплексы", контролирующие воздушное пространство.
"Они улавливают малозаметные цели в виде беспилотников. Естественно, они в поле, если будут работать в паре с панцирем это, в общем-то, очень эффективно", - добавил глава "Ростеха".
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Чистая прибыль "Ростеха" в 2024 году выросла на 119%
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ВооруженияТехнологииМОСКВАСергей ЧемезовВладимир ПутинРостех
 
 
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