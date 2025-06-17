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"Ростех" создал новую систему РЭБ для защиты от беспилотников

"Ростех" создал новую систему РЭБ для защиты от беспилотников - 17.06.2025, ПРАЙМ

"Ростех" создал новую систему РЭБ для защиты от беспилотников

"Ростех" создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп" для защиты от дронов. Об этом рассказал госкорпорации Сергей Чемезов. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T15:47+0300

2025-06-17T15:47+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Ростех" создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп" для защиты от дронов. Об этом рассказал госкорпорации Сергей Чемезов. "У нас появилась новая система, новый комплекс, называется "СЕРП ВС-13Д". Он способен обнаруживать и подавлять, в том числе, FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот. Этот "СЕРП" сегодня у нас стоит на многих наших предприятиях оборонных, в том числе на "боеприпасах" (на предприятиях, производящих снаряды и боеприпасы - ред.), и тем самым он защищает достаточно хорошо от налета беспилотников", - заявил Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, он рассказал главе государства, что хорошо себя зарекомендовали мини-радары от холдинга "Высокоточные комплексы", контролирующие воздушное пространство. "Они улавливают малозаметные цели в виде беспилотников. Естественно, они в поле, если будут работать в паре с панцирем это, в общем-то, очень эффективно", - добавил глава "Ростеха".

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технологии, москва, сергей чемезов, владимир путин, ростех