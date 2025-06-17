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Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в частном доме в Махачкале

Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в частном доме в Махачкале - 17.06.2025, ПРАЙМ

Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в частном доме в Махачкале

Майнинг-ферму, с помощью которой была похищена электроэнергия на сумму более 1 миллиона рублей, нашли в частном доме на окраине Махачкалы, говорится в... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T15:22+0300

2025-06-17T15:22+0300

2025-06-17T15:22+0300

происшествия

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махачкала

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дагестан

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МАХАЧКАЛА, 17 июн - ПРАЙМ. Майнинг-ферму, с помощью которой была похищена электроэнергия на сумму более 1 миллиона рублей, нашли в частном доме на окраине Махачкалы, говорится в Telegram-канале компании "Дагэнерго". "Россети Северный Кавказ" совместно с правоохранителями пресекли деятельность майнинговой фермы в частном доме в Махачкале… Специалисты составили акт бездоговорного потребления на более 173 тысяч киловатт-часов. Незаконные действия майнера нанесли ущерб компании на сумму свыше 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении. В доме жителя Кяхулая обнаружили 41 устройство для добычи криптовалюты. Против владельца криптофермы полиция возбудила уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (часть 1 статьи 165 УК РФ). Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года. В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.

https://1prime.ru/20250605/mayning-858228017.html

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россия, финансы, махачкала, рф, дагестан