https://1prime.ru/20250617/dagenergo-858579352.html
Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в частном доме в Махачкале
Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в частном доме в Махачкале - 17.06.2025, ПРАЙМ
Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в частном доме в Махачкале
Майнинг-ферму, с помощью которой была похищена электроэнергия на сумму более 1 миллиона рублей, нашли в частном доме на окраине Махачкалы, говорится в... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:22+0300
2025-06-17T15:22+0300
2025-06-17T15:22+0300
происшествия
россия
финансы
махачкала
рф
дагестан
https://cdnn.1prime.ru/img/81923/17/819231750_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_294ae717864123d3cc0e96007c49a6e1.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 июн - ПРАЙМ. Майнинг-ферму, с помощью которой была похищена электроэнергия на сумму более 1 миллиона рублей, нашли в частном доме на окраине Махачкалы, говорится в Telegram-канале компании "Дагэнерго". "Россети Северный Кавказ" совместно с правоохранителями пресекли деятельность майнинговой фермы в частном доме в Махачкале… Специалисты составили акт бездоговорного потребления на более 173 тысяч киловатт-часов. Незаконные действия майнера нанесли ущерб компании на сумму свыше 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении. В доме жителя Кяхулая обнаружили 41 устройство для добычи криптовалюты. Против владельца криптофермы полиция возбудила уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (часть 1 статьи 165 УК РФ). Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года. В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
https://1prime.ru/20250605/mayning-858228017.html
махачкала
рф
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/81923/17/819231750_114:0:1933:1364_1920x0_80_0_0_4363bd007a2d490830dab3d4d1075e76.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, махачкала, рф, дагестан
Происшествия, РОССИЯ, Финансы, Махачкала, РФ, Дагестан
Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в частном доме в Махачкале
"Дагэнерго": в частном доме на окраине Махачкалы обнаружили майнинг-ферму
МАХАЧКАЛА, 17 июн - ПРАЙМ. Майнинг-ферму, с помощью которой была похищена электроэнергия на сумму более 1 миллиона рублей, нашли в частном доме на окраине Махачкалы, говорится в Telegram-канале компании "Дагэнерго".
"Россети Северный Кавказ" совместно с правоохранителями пресекли деятельность майнинговой фермы в частном доме в Махачкале… Специалисты составили акт бездоговорного потребления на более 173 тысяч киловатт-часов. Незаконные действия майнера нанесли ущерб компании на сумму свыше 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
В доме жителя Кяхулая обнаружили 41 устройство для добычи криптовалюты. Против владельца криптофермы полиция возбудила уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (часть 1 статьи 165 УК РФ).
Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года. В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
Запрет майнинга криптовалют в Забайкайле и Бурятии отложили на два месяца