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Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в частном доме в Махачкале - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в частном доме в Махачкале
Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в частном доме в Махачкале - 17.06.2025, ПРАЙМ
Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в частном доме в Махачкале
Майнинг-ферму, с помощью которой была похищена электроэнергия на сумму более 1 миллиона рублей, нашли в частном доме на окраине Махачкалы, говорится в... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:22+0300
2025-06-17T15:22+0300
происшествия
россия
финансы
махачкала
рф
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МАХАЧКАЛА, 17 июн - ПРАЙМ. Майнинг-ферму, с помощью которой была похищена электроэнергия на сумму более 1 миллиона рублей, нашли в частном доме на окраине Махачкалы, говорится в Telegram-канале компании "Дагэнерго". "Россети Северный Кавказ" совместно с правоохранителями пресекли деятельность майнинговой фермы в частном доме в Махачкале… Специалисты составили акт бездоговорного потребления на более 173 тысяч киловатт-часов. Незаконные действия майнера нанесли ущерб компании на сумму свыше 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении. В доме жителя Кяхулая обнаружили 41 устройство для добычи криптовалюты. Против владельца криптофермы полиция возбудила уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (часть 1 статьи 165 УК РФ). Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года. В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
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россия, финансы, махачкала, рф, дагестан
Происшествия, РОССИЯ, Финансы, Махачкала, РФ, Дагестан
15:22 17.06.2025
 
Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в частном доме в Махачкале

"Дагэнерго": в частном доме на окраине Махачкалы обнаружили майнинг-ферму

© flickr.com / BTC KeychainБрелоки с логотипом биткоина на материнской плате компьютера
Брелоки с логотипом биткоина на материнской плате компьютера - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© flickr.com / BTC Keychain
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МАХАЧКАЛА, 17 июн - ПРАЙМ. Майнинг-ферму, с помощью которой была похищена электроэнергия на сумму более 1 миллиона рублей, нашли в частном доме на окраине Махачкалы, говорится в Telegram-канале компании "Дагэнерго".
"Россети Северный Кавказ" совместно с правоохранителями пресекли деятельность майнинговой фермы в частном доме в Махачкале… Специалисты составили акт бездоговорного потребления на более 173 тысяч киловатт-часов. Незаконные действия майнера нанесли ущерб компании на сумму свыше 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
В доме жителя Кяхулая обнаружили 41 устройство для добычи криптовалюты. Против владельца криптофермы полиция возбудила уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (часть 1 статьи 165 УК РФ).
Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года. В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
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ПроисшествияРОССИЯФинансыМахачкалаРФДагестан
 
 
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