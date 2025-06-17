https://1prime.ru/20250617/dmitriev-858567353.html

Глава РФПИ назвал возобновление диалога с ЕС по газу вопросом времени

Глава РФПИ назвал возобновление диалога с ЕС по газу вопросом времени - 17.06.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ назвал возобновление диалога с ЕС по газу вопросом времени

Европа уже потеряла не менее 1 триллиона евро из-за отказа от российского газа, ЕС нуждается в стабильных поставках, а Россия - в ответственных и предсказуемых... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T11:04+0300

2025-06-17T11:04+0300

2025-06-17T11:05+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Европа уже потеряла не менее 1 триллиона евро из-за отказа от российского газа, ЕС нуждается в стабильных поставках, а Россия - в ответственных и предсказуемых партнерах, восстановление здравого подхода остается вопросом времени, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он напомнил, что Австрия призвала Евросоюз быть готовым к возобновлению импорта российского газа после заключения мирного соглашения. Это уже третья страна ЕС после Венгрии и Словакии, которая стремится к диалогу. "Несмотря на публичные возражения со стороны Еврокомиссии, подобные заявления - важный сигнал о растущем понимании необходимости экономического сотрудничества с Россией", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. "Путь к устойчивому миру лежит через взаимовыгодное партнерство и отказ от идеологизации энергетики. Европа нуждается в стабильных поставках, а Россия - в ответственных и предсказуемых партнерах", - добавил он. По оценкам РФПИ, Европа уже к началу 2025 года потеряла как минимум 1 триллион евро из-за отказа от российского газа. "Восстановление здравого подхода остается вопросом времени", - заключил Дмитриев.

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