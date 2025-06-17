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Глава РФПИ назвал возобновление диалога с ЕС по газу вопросом времени - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ назвал возобновление диалога с ЕС по газу вопросом времени
Глава РФПИ назвал возобновление диалога с ЕС по газу вопросом времени - 17.06.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ назвал возобновление диалога с ЕС по газу вопросом времени
Европа уже потеряла не менее 1 триллиона евро из-за отказа от российского газа, ЕС нуждается в стабильных поставках, а Россия - в ответственных и предсказуемых... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T11:04+0300
2025-06-17T11:05+0300
энергетика
газ
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европа
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кирилл дмитриев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Европа уже потеряла не менее 1 триллиона евро из-за отказа от российского газа, ЕС нуждается в стабильных поставках, а Россия - в ответственных и предсказуемых партнерах, восстановление здравого подхода остается вопросом времени, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он напомнил, что Австрия призвала Евросоюз быть готовым к возобновлению импорта российского газа после заключения мирного соглашения. Это уже третья страна ЕС после Венгрии и Словакии, которая стремится к диалогу. "Несмотря на публичные возражения со стороны Еврокомиссии, подобные заявления - важный сигнал о растущем понимании необходимости экономического сотрудничества с Россией", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. "Путь к устойчивому миру лежит через взаимовыгодное партнерство и отказ от идеологизации энергетики. Европа нуждается в стабильных поставках, а Россия - в ответственных и предсказуемых партнерах", - добавил он. По оценкам РФПИ, Европа уже к началу 2025 года потеряла как минимум 1 триллион евро из-за отказа от российского газа. "Восстановление здравого подхода остается вопросом времени", - заключил Дмитриев.
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газ, россия, европа, москва, австрия, кирилл дмитриев, ес, рфпи
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, МОСКВА, АВСТРИЯ, Кирилл Дмитриев, ЕС, РФПИ
11:04 17.06.2025 (обновлено: 11:05 17.06.2025)
 
Глава РФПИ назвал возобновление диалога с ЕС по газу вопросом времени

Глава РФПИ Дмитриев назвал возобновление диалога с ЕС по газу вопросом времени

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк* Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума "Сочи-2014"
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Европа уже потеряла не менее 1 триллиона евро из-за отказа от российского газа, ЕС нуждается в стабильных поставках, а Россия - в ответственных и предсказуемых партнерах, восстановление здравого подхода остается вопросом времени, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он напомнил, что Австрия призвала Евросоюз быть готовым к возобновлению импорта российского газа после заключения мирного соглашения. Это уже третья страна ЕС после Венгрии и Словакии, которая стремится к диалогу.
"Несмотря на публичные возражения со стороны Еврокомиссии, подобные заявления - важный сигнал о растущем понимании необходимости экономического сотрудничества с Россией", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
"Путь к устойчивому миру лежит через взаимовыгодное партнерство и отказ от идеологизации энергетики. Европа нуждается в стабильных поставках, а Россия - в ответственных и предсказуемых партнерах", - добавил он.
По оценкам РФПИ, Европа уже к началу 2025 года потеряла как минимум 1 триллион евро из-за отказа от российского газа.
"Восстановление здравого подхода остается вопросом времени", - заключил Дмитриев.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
В Австрии призвали ЕС пересмотреть отказ от импорта российского газа
09:43
 
ЭнергетикаГазРОССИЯЕВРОПАМОСКВААВСТРИЯКирилл ДмитриевЕСРФПИ
 
 
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