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Доллар дорожает к евро и иене - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250617/dollar--858587638.html
Доллар дорожает к евро и иене
Доллар дорожает к евро и иене - 17.06.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и иене
Стоимость доллара растет во вторник вечером по отношению к евро и иене, следует из данных торгов. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:56+0300
2025-06-17T17:56+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет во вторник вечером по отношению к евро и иене, следует из данных торгов. По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару опускался до 1,1515 доллара с 1,156 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 145,25 иены с уровня прошлого закрытия 144,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,39%, до 98,53 пункта. Во вторник была опубликована американская макростатистика. Объем розничных продаж в стране в мае сократился на 0,9% к предыдущему месяцу, в то время как аналитики ждали снижения значения на 0,7%. Кроме того, промышленное производство в стране в прошлом месяце неожиданно снизилось к апрелю - на 0,2%. В среду будут опубликованы итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы, а также ожидания по ставке. Кроме того, ожидается пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
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рынок, сша, джером пауэлл
Экономика, Рынок, США, Джером Пауэлл
17:56 17.06.2025
 
Доллар дорожает к евро и иене

Доллар дорожает к евро и иене на данных по объему розничных продаж в США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет во вторник вечером по отношению к евро и иене, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару опускался до 1,1515 доллара с 1,156 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 145,25 иены с уровня прошлого закрытия 144,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,39%, до 98,53 пункта.
Во вторник была опубликована американская макростатистика. Объем розничных продаж в стране в мае сократился на 0,9% к предыдущему месяцу, в то время как аналитики ждали снижения значения на 0,7%. Кроме того, промышленное производство в стране в прошлом месяце неожиданно снизилось к апрелю - на 0,2%.
В среду будут опубликованы итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%.
Регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы, а также ожидания по ставке. Кроме того, ожидается пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
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