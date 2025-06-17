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Доллар дорожает к евро и иене

Доллар дорожает к евро и иене - 17.06.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к евро и иене

Стоимость доллара растет во вторник вечером по отношению к евро и иене, следует из данных торгов. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T17:56+0300

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2025-06-17T17:56+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет во вторник вечером по отношению к евро и иене, следует из данных торгов. По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару опускался до 1,1515 доллара с 1,156 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 145,25 иены с уровня прошлого закрытия 144,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,39%, до 98,53 пункта. Во вторник была опубликована американская макростатистика. Объем розничных продаж в стране в мае сократился на 0,9% к предыдущему месяцу, в то время как аналитики ждали снижения значения на 0,7%. Кроме того, промышленное производство в стране в прошлом месяце неожиданно снизилось к апрелю - на 0,2%. В среду будут опубликованы итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы, а также ожидания по ставке. Кроме того, ожидается пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

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рынок, сша, джером пауэлл