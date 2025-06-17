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Центробанки ждут снижения доли доллара в резервах в ближайшие пять лет

Центробанки ждут снижения доли доллара в резервах в ближайшие пять лет - 17.06.2025, ПРАЙМ

Центробанки ждут снижения доли доллара в резервах в ближайшие пять лет

Центробанки прогнозируют снижение доли доллара в мировых резервах в ближайшие пять лет при одновременном увеличении вложений в золото, говорится в сообщении... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T11:33+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Центробанки прогнозируют снижение доли доллара в мировых резервах в ближайшие пять лет при одновременном увеличении вложений в золото, говорится в сообщении Всемирного совета по золоту (WGC). "Большинство респондентов (73%) видят умеренное или значительное снижение доли долларов США в мировых резервах в течение следующих пяти лет. Страны как с развитой, так и с развивающейся экономикой были едины в этом мнении", - сказано в исследовании на основе опроса 73 финансовых регуляторов. Большая часть регуляторов (45%) прогнозирует снижение доли доллара до 40-42% с 43% в третьем квартале прошлого года, а 28% - ниже 40%. Один из основных факторов, которым центробанки объясняли свою позицию, - пошлины США на импорт. В то же время 76% центробанков полагают, что через пять лет доля золота в общих резервах увеличится умеренно или значительно, большинство из них допускает ее рост до четверти в международных активах стран с 19% в третьем квартале прошлого года. Кроме того, финансовые регуляторы прогнозируют рост вложений в другие валюты. В частности 62% опрошенных прогнозируют увеличение доли юаня, а 42% - евро.

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рынок, финансы, сша, москва