https://1prime.ru/20250617/domrf-858562216.html
Продажи новостроек в России в январе-мае сократились на 16%
Продажи новостроек в России в январе-мае сократились на 16% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в России в январе-мае сократились на 16%
Объем продаж первичного жилья в России в январе-мае 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% – до 9 миллионов квадратных... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T09:46+0300
2025-06-17T09:46+0300
2025-06-17T09:46+0300
экономика
недвижимость
бизнес
россия
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/77533/73/775337350_0:83:1500:927_1920x0_80_0_0_2afdf93b67f409e422ce06f0743bb7a8.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем продаж первичного жилья в России в январе-мае 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% – до 9 миллионов квадратных метров, сообщается в аналитических материалах "Дом.РФ". Количество заключенных договоров долевого строительства (ДДУ) за указанный период, по данным госкомпании, снизилось на 17% - до 228 тысяч. "В мае продажи квартир по ДДУ сократились до 1,7 миллиона квадратных метров после 2 миллионов квадратных метров в апреле. Спад в годовом выражении ускорился (–40% год к году) в том числе из-за эффекта высокой базы мая 2024 года", – указывается в материалах. При этом, отмечается в них, продажи застройщиков в денежном выражении в целом по стране за пять месяцев сократились незначительно (до 1,9 триллиона рублей, –2% год к году) за счет роста средней цены реализации квадратного метра. Как отмечают в "Дом.РФ", спрос на новостройки в России во много поддерживается рассрочками: по состоянию на 1 июня их объем достиг 1,4 триллиона рублей (17% от заключенных ДДУ). По оценке компании, за пять месяцев текущего года доля продаж первичного жилья в ипотеку упала до 58% (77% в 2024 году), а доля продаж за наличные и в рассрочку соответственно выросла с 23 до 42%.
https://1prime.ru/20250615/akra--858500354.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77533/73/775337350_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_c72d63bd787a647624eedfc5fe186afc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, россия, дом.рф
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Дом.РФ
Продажи новостроек в России в январе-мае сократились на 16%
"Дом.РФ": продажи первичного жилья в России в январе-мае сократились на 16%
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем продаж первичного жилья в России в январе-мае 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% – до 9 миллионов квадратных метров, сообщается в аналитических материалах "Дом.РФ".
Количество заключенных договоров долевого строительства (ДДУ) за указанный период, по данным госкомпании, снизилось на 17% - до 228 тысяч.
"В мае продажи квартир по ДДУ сократились до 1,7 миллиона квадратных метров после 2 миллионов квадратных метров в апреле. Спад в годовом выражении ускорился (–40% год к году) в том числе из-за эффекта высокой базы мая 2024 года", – указывается в материалах.
При этом, отмечается в них, продажи застройщиков в денежном выражении в целом по стране за пять месяцев сократились незначительно (до 1,9 триллиона рублей, –2% год к году) за счет роста средней цены реализации квадратного метра.
Как отмечают в "Дом.РФ", спрос на новостройки в России во много поддерживается рассрочками: по состоянию на 1 июня их объем достиг 1,4 триллиона рублей (17% от заключенных ДДУ).
По оценке компании, за пять месяцев текущего года доля продаж первичного жилья в ипотеку упала до 58% (77% в 2024 году), а доля продаж за наличные и в рассрочку соответственно выросла с 23 до 42%.
Глава АКРА спрогнозировал темпы роста цен на жилье в России в 2025 году