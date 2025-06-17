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Продажи новостроек в России в январе-мае сократились на 16%

Продажи новостроек в России в январе-мае сократились на 16% - 17.06.2025, ПРАЙМ

Продажи новостроек в России в январе-мае сократились на 16%

Объем продаж первичного жилья в России в январе-мае 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% – до 9 миллионов квадратных... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T09:46+0300

2025-06-17T09:46+0300

2025-06-17T09:46+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем продаж первичного жилья в России в январе-мае 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% – до 9 миллионов квадратных метров, сообщается в аналитических материалах "Дом.РФ". Количество заключенных договоров долевого строительства (ДДУ) за указанный период, по данным госкомпании, снизилось на 17% - до 228 тысяч. "В мае продажи квартир по ДДУ сократились до 1,7 миллиона квадратных метров после 2 миллионов квадратных метров в апреле. Спад в годовом выражении ускорился (–40% год к году) в том числе из-за эффекта высокой базы мая 2024 года", – указывается в материалах. При этом, отмечается в них, продажи застройщиков в денежном выражении в целом по стране за пять месяцев сократились незначительно (до 1,9 триллиона рублей, –2% год к году) за счет роста средней цены реализации квадратного метра. Как отмечают в "Дом.РФ", спрос на новостройки в России во много поддерживается рассрочками: по состоянию на 1 июня их объем достиг 1,4 триллиона рублей (17% от заключенных ДДУ). По оценке компании, за пять месяцев текущего года доля продаж первичного жилья в ипотеку упала до 58% (77% в 2024 году), а доля продаж за наличные и в рассрочку соответственно выросла с 23 до 42%.

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