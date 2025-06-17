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Продажи новостроек в России в январе-мае сократились на 16% - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Продажи новостроек в России в январе-мае сократились на 16%
Продажи новостроек в России в январе-мае сократились на 16% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в России в январе-мае сократились на 16%
Объем продаж первичного жилья в России в январе-мае 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% – до 9 миллионов квадратных... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T09:46+0300
2025-06-17T09:46+0300
экономика
недвижимость
бизнес
россия
дом.рф
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем продаж первичного жилья в России в январе-мае 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% – до 9 миллионов квадратных метров, сообщается в аналитических материалах "Дом.РФ". Количество заключенных договоров долевого строительства (ДДУ) за указанный период, по данным госкомпании, снизилось на 17% - до 228 тысяч. "В мае продажи квартир по ДДУ сократились до 1,7 миллиона квадратных метров после 2 миллионов квадратных метров в апреле. Спад в годовом выражении ускорился (–40% год к году) в том числе из-за эффекта высокой базы мая 2024 года", – указывается в материалах. При этом, отмечается в них, продажи застройщиков в денежном выражении в целом по стране за пять месяцев сократились незначительно (до 1,9 триллиона рублей, –2% год к году) за счет роста средней цены реализации квадратного метра. Как отмечают в "Дом.РФ", спрос на новостройки в России во много поддерживается рассрочками: по состоянию на 1 июня их объем достиг 1,4 триллиона рублей (17% от заключенных ДДУ). По оценке компании, за пять месяцев текущего года доля продаж первичного жилья в ипотеку упала до 58% (77% в 2024 году), а доля продаж за наличные и в рассрочку соответственно выросла с 23 до 42%.
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недвижимость, бизнес, россия, дом.рф
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Дом.РФ
09:46 17.06.2025
 
Продажи новостроек в России в январе-мае сократились на 16%

"Дом.РФ": продажи первичного жилья в России в январе-мае сократились на 16%

© fotolia.com / Alexander Raths%Недвижимость
%Недвижимость - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© fotolia.com / Alexander Raths
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем продаж первичного жилья в России в январе-мае 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% – до 9 миллионов квадратных метров, сообщается в аналитических материалах "Дом.РФ".
Количество заключенных договоров долевого строительства (ДДУ) за указанный период, по данным госкомпании, снизилось на 17% - до 228 тысяч.
"В мае продажи квартир по ДДУ сократились до 1,7 миллиона квадратных метров после 2 миллионов квадратных метров в апреле. Спад в годовом выражении ускорился (–40% год к году) в том числе из-за эффекта высокой базы мая 2024 года", – указывается в материалах.
При этом, отмечается в них, продажи застройщиков в денежном выражении в целом по стране за пять месяцев сократились незначительно (до 1,9 триллиона рублей, –2% год к году) за счет роста средней цены реализации квадратного метра.
Как отмечают в "Дом.РФ", спрос на новостройки в России во много поддерживается рассрочками: по состоянию на 1 июня их объем достиг 1,4 триллиона рублей (17% от заключенных ДДУ).
По оценке компании, за пять месяцев текущего года доля продаж первичного жилья в ипотеку упала до 58% (77% в 2024 году), а доля продаж за наличные и в рассрочку соответственно выросла с 23 до 42%.
%Недвижимость и деньги - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Глава АКРА спрогнозировал темпы роста цен на жилье в России в 2025 году
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ЭкономикаНедвижимостьБизнесРОССИЯДом.РФ
 
 
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